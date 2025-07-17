Путин поручил разработать новые ограничения для иностранных мессенджеров
Путин поручил расширить ограничения на использование ПО из недружественных стран
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в России программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, сообщили на сайте Кремля.
"Представить предложения <...> о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации ПО (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах", — говорится в материале.
С 1 июня этого года в стране вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.
Президент также поручил рассмотреть дополнительные меры поддержки для экспортеров отечественного ПО.
В конце мая Путин на встрече с представителями деловых кругов России подчеркнул, что Москва будет идти к цели увеличения использования отечественного программного обеспечения во всех сферах, особенно в секторе государственного управления. По его словам, это влияет в том числе на обеспечение национальной безопасности.