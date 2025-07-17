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Путин поручил разработать новые ограничения для иностранных мессенджеров - РИА Новости, 18.07.2025
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22:54 17.07.2025 (обновлено: 09:11 18.07.2025)
https://ria.ru/20250717/putin-2029817566.html
Путин поручил разработать новые ограничения для иностранных мессенджеров
Путин поручил разработать новые ограничения для иностранных мессенджеров - РИА Новости, 18.07.2025
Путин поручил разработать новые ограничения для иностранных мессенджеров
Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в России программного обеспечения (ПО) из... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-17T22:54:00+03:00
2025-07-18T09:11:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в России программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, сообщили на сайте Кремля."Представить предложения &lt;...&gt; о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации ПО (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах", — говорится в материале. Президент также поручил рассмотреть дополнительные меры поддержки для экспортеров отечественного ПО.В конце мая Путин на встрече с представителями деловых кругов России подчеркнул, что Москва будет идти к цели увеличения использования отечественного программного обеспечения во всех сферах, особенно в секторе государственного управления. По его словам, это влияет в том числе на обеспечение национальной безопасности.
https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html
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технологии, россия, владимир путин, общество
Технологии, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил разработать новые ограничения для иностранных мессенджеров

Путин поручил расширить ограничения на использование ПО из недружественных стран

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в России программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, сообщили на сайте Кремля.
"Представить предложения <...> о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации ПО (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах", — говорится в материале.
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С 1 июня этого года в стране вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.

Президент также поручил рассмотреть дополнительные меры поддержки для экспортеров отечественного ПО.
В конце мая Путин на встрече с представителями деловых кругов России подчеркнул, что Москва будет идти к цели увеличения использования отечественного программного обеспечения во всех сферах, особенно в секторе государственного управления. По его словам, это влияет в том числе на обеспечение национальной безопасности.
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