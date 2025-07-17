https://ria.ru/20250717/putin-2029817566.html

Путин поручил разработать новые ограничения для иностранных мессенджеров

Путин поручил разработать новые ограничения для иностранных мессенджеров - РИА Новости, 18.07.2025

Путин поручил разработать новые ограничения для иностранных мессенджеров

Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в России программного обеспечения (ПО) из... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-17T22:54:00+03:00

2025-07-17T22:54:00+03:00

2025-07-18T09:11:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в России программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, сообщили на сайте Кремля."Представить предложения <...> о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации ПО (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах", — говорится в материале. Президент также поручил рассмотреть дополнительные меры поддержки для экспортеров отечественного ПО.В конце мая Путин на встрече с представителями деловых кругов России подчеркнул, что Москва будет идти к цели увеличения использования отечественного программного обеспечения во всех сферах, особенно в секторе государственного управления. По его словам, это влияет в том числе на обеспечение национальной безопасности.

https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html

https://ria.ru/20250304/tsb-2002940079.html

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технологии, россия, владимир путин, общество