Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил сотрудников НЛМК, "Норникеля" и Михайловского ГОКа - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/putin-2029810385.html
Путин наградил сотрудников НЛМК, "Норникеля" и Михайловского ГОКа
Путин наградил сотрудников НЛМК, "Норникеля" и Михайловского ГОКа - РИА Новости, 17.07.2025
Путин наградил сотрудников НЛМК, "Норникеля" и Михайловского ГОКа
Президент России Владимир Путин ко Дню металлурга наградил сотрудников "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), "Норильского никеля" и "Михайловского РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:41:00+03:00
2025-07-17T21:41:00+03:00
россия
владимир путин
новолипецкий металлургический комбинат
норильский никель
металлоинвест
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ко Дню металлурга наградил сотрудников "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), "Норильского никеля" и "Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева" (ГОК, входит в "Металлоинвест"), соответствующий указ размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, президент наградил за заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу орденом "За заслуги перед Отечеством" ряд сотрудников "Норникеля" (четвертой степени) и Михайловского ГОКа (второй степени). Кроме того, некоторые работники НЛМК получили такие почетные звания, как "Заслуженный машиностроитель РФ", "Заслуженный металлург РФ" и "Заслуженный работник транспорта РФ". День металлурга является профессиональным праздником для почти 700 тысяч человек. В этот день главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний. День металлурга будет отмечаться в России в предстоящее воскресенье, 20 июля.
https://ria.ru/20250616/putin-2023184130.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:515:2048:2051_1920x0_80_0_0_b9b16b58dfcdd5f1c7e6d60e781ec6a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, новолипецкий металлургический комбинат, норильский никель, металлоинвест
Россия, Владимир Путин, Новолипецкий металлургический комбинат, Норильский никель, Металлоинвест
Путин наградил сотрудников НЛМК, "Норникеля" и Михайловского ГОКа

Путин ко Дню металлурга наградил коллективы НЛМК, Норникеля и Михайловского ГОКа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ко Дню металлурга наградил сотрудников "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), "Норильского никеля" и "Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева" (ГОК, входит в "Металлоинвест"), соответствующий указ размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, президент наградил за заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу орденом "За заслуги перед Отечеством" ряд сотрудников "Норникеля" (четвертой степени) и Михайловского ГОКа (второй степени).
Кроме того, некоторые работники НЛМК получили такие почетные звания, как "Заслуженный машиностроитель РФ", "Заслуженный металлург РФ" и "Заслуженный работник транспорта РФ".
День металлурга является профессиональным праздником для почти 700 тысяч человек. В этот день главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний. День металлурга будет отмечаться в России в предстоящее воскресенье, 20 июля.
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Путин наградил сотрудников "Лукойла" и "Газпрома"
16 июня, 18:31
 
РоссияВладимир ПутинНоволипецкий металлургический комбинатНорильский никельМеталлоинвест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала