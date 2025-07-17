https://ria.ru/20250717/putin-2029810385.html

Путин наградил сотрудников НЛМК, "Норникеля" и Михайловского ГОКа

Путин наградил сотрудников НЛМК, "Норникеля" и Михайловского ГОКа - РИА Новости, 17.07.2025

Путин наградил сотрудников НЛМК, "Норникеля" и Михайловского ГОКа

Президент России Владимир Путин ко Дню металлурга наградил сотрудников "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), "Норильского никеля" и "Михайловского РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T21:41:00+03:00

2025-07-17T21:41:00+03:00

2025-07-17T21:41:00+03:00

россия

владимир путин

новолипецкий металлургический комбинат

норильский никель

металлоинвест

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ко Дню металлурга наградил сотрудников "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), "Норильского никеля" и "Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева" (ГОК, входит в "Металлоинвест"), соответствующий указ размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, президент наградил за заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу орденом "За заслуги перед Отечеством" ряд сотрудников "Норникеля" (четвертой степени) и Михайловского ГОКа (второй степени). Кроме того, некоторые работники НЛМК получили такие почетные звания, как "Заслуженный машиностроитель РФ", "Заслуженный металлург РФ" и "Заслуженный работник транспорта РФ". День металлурга является профессиональным праздником для почти 700 тысяч человек. В этот день главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний. День металлурга будет отмечаться в России в предстоящее воскресенье, 20 июля.

https://ria.ru/20250616/putin-2023184130.html

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, новолипецкий металлургический комбинат, норильский никель, металлоинвест