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Путин поручил доработать проект фабрики проектного финансирования - РИА Новости, 17.07.2025
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21:18 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/putin-2029808232.html
Путин поручил доработать проект фабрики проектного финансирования
Путин поручил доработать проект фабрики проектного финансирования - РИА Новости, 17.07.2025
Путин поручил доработать проект фабрики проектного финансирования
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ВЭБ.РФ доработать проект фабрики проектного финансирования, перечень поручений по итогам встречи с... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:18:00+03:00
2025-07-17T21:18:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
игорь шувалов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ВЭБ.РФ доработать проект фабрики проектного финансирования, перечень поручений по итогам встречи с представителями российских деловых кругов, прошедшей 26 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и представить предложения о доработке механизма поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", предусмотрев установление условия о необходимости приобретения в приоритетном порядке оборудования российского происхождения при реализации таких проектов", - говорится в документе. Согласно перечню, срок - 1 сентября 2025 года. Ответственными назначены премьер РФ Михаил Мишустин, председатель ВЭБа Игорь Шувалов.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, игорь шувалов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Игорь Шувалов
Путин поручил доработать проект фабрики проектного финансирования

Путин поручил правительству доработать проект фабрики проектного финансирования

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ВЭБ.РФ доработать проект фабрики проектного финансирования, перечень поручений по итогам встречи с представителями российских деловых кругов, прошедшей 26 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и представить предложения о доработке механизма поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", предусмотрев установление условия о необходимости приобретения в приоритетном порядке оборудования российского происхождения при реализации таких проектов", - говорится в документе.
Согласно перечню, срок - 1 сентября 2025 года. Ответственными назначены премьер РФ Михаил Мишустин, председатель ВЭБа Игорь Шувалов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Шувалов: Группа ВЭБ окажет поддержку проектам до 30 трлн руб до 2030 года
3 января, 12:37
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинИгорь Шувалов
 
 
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