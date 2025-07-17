https://ria.ru/20250717/putin-2029808232.html

Путин поручил доработать проект фабрики проектного финансирования

Путин поручил доработать проект фабрики проектного финансирования - РИА Новости, 17.07.2025

Путин поручил доработать проект фабрики проектного финансирования

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ВЭБ.РФ доработать проект фабрики проектного финансирования, перечень поручений по итогам встречи с... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T21:18:00+03:00

2025-07-17T21:18:00+03:00

2025-07-17T21:18:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

игорь шувалов

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ВЭБ.РФ доработать проект фабрики проектного финансирования, перечень поручений по итогам встречи с представителями российских деловых кругов, прошедшей 26 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и представить предложения о доработке механизма поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", предусмотрев установление условия о необходимости приобретения в приоритетном порядке оборудования российского происхождения при реализации таких проектов", - говорится в документе. Согласно перечню, срок - 1 сентября 2025 года. Ответственными назначены премьер РФ Михаил Мишустин, председатель ВЭБа Игорь Шувалов.

https://ria.ru/20250103/veb-1992398467.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, игорь шувалов