https://ria.ru/20250717/putin-2029808232.html
Путин поручил доработать проект фабрики проектного финансирования
Путин поручил доработать проект фабрики проектного финансирования - РИА Новости, 17.07.2025
Путин поручил доработать проект фабрики проектного финансирования
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ВЭБ.РФ доработать проект фабрики проектного финансирования, перечень поручений по итогам встречи с... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:18:00+03:00
2025-07-17T21:18:00+03:00
2025-07-17T21:18:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
игорь шувалов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ВЭБ.РФ доработать проект фабрики проектного финансирования, перечень поручений по итогам встречи с представителями российских деловых кругов, прошедшей 26 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и представить предложения о доработке механизма поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", предусмотрев установление условия о необходимости приобретения в приоритетном порядке оборудования российского происхождения при реализации таких проектов", - говорится в документе. Согласно перечню, срок - 1 сентября 2025 года. Ответственными назначены премьер РФ Михаил Мишустин, председатель ВЭБа Игорь Шувалов.
https://ria.ru/20250103/veb-1992398467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, игорь шувалов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Игорь Шувалов
Путин поручил доработать проект фабрики проектного финансирования
Путин поручил правительству доработать проект фабрики проектного финансирования