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Путин поручил рассмотреть меры поддержки для экспортеров российского ПО - РИА Новости, 17.07.2025
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20:58 17.07.2025 (обновлено: 22:19 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/putin-2029805784.html
Путин поручил рассмотреть меры поддержки для экспортеров российского ПО
Путин поручил рассмотреть меры поддержки для экспортеров российского ПО - РИА Новости, 17.07.2025
Путин поручил рассмотреть меры поддержки для экспортеров российского ПО
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть дополнительные меры поддержки для экспортеров отечественного программного обеспечения (ПО). РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:58:00+03:00
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экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть дополнительные меры поддержки для экспортеров отечественного программного обеспечения (ПО)."Правительству Российской Федерации &lt;...&gt; с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер поддержки экспортеров отечественного программного обеспечения", — говорится в перечне поручений по итогам встречи с представителями российских деловых кругов, прошедшей 26 мая. Доклад нужно предоставить до 1 сентября 2025 года.В конце мая президент на встрече с представителями деловых кругов России подчеркнул, что Москва будет идти к цели увеличения использования отечественного ПО во всех сферах, особенно в секторе государственного управления. По его словам, это влияет в том числе на обеспечение национальной безопасности.
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экономика, россия, владимир путин, москва
Экономика, Россия, Владимир Путин, Москва
Путин поручил рассмотреть меры поддержки для экспортеров российского ПО

Путин поручил до осени рассмотреть меры поддержки экспортеров российского ПО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть дополнительные меры поддержки для экспортеров отечественного программного обеспечения (ПО).
«
"Правительству Российской Федерации <...> с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер поддержки экспортеров отечественного программного обеспечения", — говорится в перечне поручений по итогам встречи с представителями российских деловых кругов, прошедшей 26 мая.
Доклад нужно предоставить до 1 сентября 2025 года.
В конце мая президент на встрече с представителями деловых кругов России подчеркнул, что Москва будет идти к цели увеличения использования отечественного ПО во всех сферах, особенно в секторе государственного управления. По его словам, это влияет в том числе на обеспечение национальной безопасности.
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