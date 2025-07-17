https://ria.ru/20250717/putin-2029805784.html

Путин поручил рассмотреть меры поддержки для экспортеров российского ПО

Путин поручил рассмотреть меры поддержки для экспортеров российского ПО - РИА Новости, 17.07.2025

Путин поручил рассмотреть меры поддержки для экспортеров российского ПО

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть дополнительные меры поддержки для экспортеров отечественного программного обеспечения (ПО). РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:58:00+03:00

2025-07-17T20:58:00+03:00

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экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть дополнительные меры поддержки для экспортеров отечественного программного обеспечения (ПО)."Правительству Российской Федерации <...> с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер поддержки экспортеров отечественного программного обеспечения", — говорится в перечне поручений по итогам встречи с представителями российских деловых кругов, прошедшей 26 мая. Доклад нужно предоставить до 1 сентября 2025 года.В конце мая президент на встрече с представителями деловых кругов России подчеркнул, что Москва будет идти к цели увеличения использования отечественного ПО во всех сферах, особенно в секторе государственного управления. По его словам, это влияет в том числе на обеспечение национальной безопасности.

https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html

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экономика, россия, владимир путин, москва