https://ria.ru/20250717/putin-2029800341.html

Путин наградил многодетных родителей из 13 регионов

Путин наградил многодетных родителей из 13 регионов - РИА Новости, 17.07.2025

Путин наградил многодетных родителей из 13 регионов

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами и почетными званиями многодетных родителей из 13 регионов страны. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:21:00+03:00

2025-07-17T20:21:00+03:00

2025-07-17T20:21:00+03:00

общество

россия

ставропольский край

тамбовская область

владимир путин

надежда иванова

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами и почетными званиями многодетных родителей из 13 регионов страны. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Президент присвоил звание "Мать-героиня" Валентине Глубоченко из Ставропольского края и Галине Толстопятовой из Тамбовской области. Также за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Путин отметил многодетных родителей орденами и медалями. Орденов "Родительская слава" удостоены семьи Михаила и Натальи Боднарюк из Подмосковья, Андрея и Ларисы Гончаровых из Красноярского края, Ефима и Ольги Кураевых из Рязанской области. Медалями ордена "Родительская слава" президент наградил многодетных родителей из Псковской области - Елену Антонову и Геннадия Кочеткова, а также Миляушу Ибрагимову и Альберта Набиуллина из Татарстана. Кроме того. медалями ордена "Родительская слава" отмечены Ярослав и Екатерина Логиновы и Алексей и Рузалия Балакшины из Оренбургской области, Андрей и Евгения Будтолаевы из Москвы, Валерий и Виктория Горошковы из Вологодской области, Венер и Эльвира Башировы из Башкирии, Виталий и Ирина Дьяковы из Воронежской области, Вадим и Надежда Ивановы из Югры.

https://ria.ru/20250717/shandalovich-2029724395.html

россия

ставропольский край

тамбовская область

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общество, россия, ставропольский край, тамбовская область, владимир путин, надежда иванова