https://ria.ru/20250717/putin-2029800341.html
Путин наградил многодетных родителей из 13 регионов
Путин наградил многодетных родителей из 13 регионов - РИА Новости, 17.07.2025
Путин наградил многодетных родителей из 13 регионов
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами и почетными званиями многодетных родителей из 13 регионов страны. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:21:00+03:00
2025-07-17T20:21:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами и почетными званиями многодетных родителей из 13 регионов страны. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Президент присвоил звание "Мать-героиня" Валентине Глубоченко из Ставропольского края и Галине Толстопятовой из Тамбовской области. Также за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Путин отметил многодетных родителей орденами и медалями. Орденов "Родительская слава" удостоены семьи Михаила и Натальи Боднарюк из Подмосковья, Андрея и Ларисы Гончаровых из Красноярского края, Ефима и Ольги Кураевых из Рязанской области. Медалями ордена "Родительская слава" президент наградил многодетных родителей из Псковской области - Елену Антонову и Геннадия Кочеткова, а также Миляушу Ибрагимову и Альберта Набиуллина из Татарстана. Кроме того. медалями ордена "Родительская слава" отмечены Ярослав и Екатерина Логиновы и Алексей и Рузалия Балакшины из Оренбургской области, Андрей и Евгения Будтолаевы из Москвы, Валерий и Виктория Горошковы из Вологодской области, Венер и Эльвира Башировы из Башкирии, Виталий и Ирина Дьяковы из Воронежской области, Вадим и Надежда Ивановы из Югры.
https://ria.ru/20250717/shandalovich-2029724395.html
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общество, россия, ставропольский край, тамбовская область, владимир путин, надежда иванова
Общество, Россия, Ставропольский край, Тамбовская область, Владимир Путин, Надежда Иванова
Путин наградил многодетных родителей из 13 регионов
Путин отметил госнаградами многодетных родителей из 13 регионов России
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами и почетными званиями многодетных родителей из 13 регионов страны.
Президент присвоил звание "Мать-героиня" Валентине Глубоченко из Ставропольского края и Галине Толстопятовой из Тамбовской области. Также за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Путин отметил многодетных родителей орденами и медалями.
Орденов "Родительская слава" удостоены семьи Михаила и Натальи Боднарюк из Подмосковья, Андрея и Ларисы Гончаровых из Красноярского края, Ефима и Ольги Кураевых из Рязанской области.
Медалями ордена "Родительская слава" президент наградил многодетных родителей из Псковской области - Елену Антонову и Геннадия Кочеткова, а также Миляушу Ибрагимову и Альберта Набиуллина из Татарстана.
Кроме того. медалями ордена "Родительская слава" отмечены Ярослав и Екатерина Логиновы и Алексей и Рузалия Балакшины из Оренбургской области, Андрей и Евгения Будтолаевы из Москвы, Валерий и Виктория Горошковы из Вологодской области, Венер и Эльвира Башировы из Башкирии, Виталий и Ирина Дьяковы из Воронежской области, Вадим и Надежда Ивановы из Югры.