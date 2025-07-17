https://ria.ru/20250717/putin-2029790858.html

Путин включил Орлова в оргкомитет по присуждению премии " МыВместе"

Путин включил Орлова в оргкомитет по присуждению премии " МыВместе" - РИА Новости, 17.07.2025

Путин включил Орлова в оргкомитет по присуждению премии " МыВместе"

Президент РФ Владимир Путин включил главу "Движения первых" Артура Орлова в состав организационного комитета по присуждению международной премии "#МыВместе",... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:13:00+03:00

2025-07-17T20:13:00+03:00

2025-07-17T20:13:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил главу "Движения первых" Артура Орлова в состав организационного комитета по присуждению международной премии "#МыВместе", соответствующее распоряжение размещено в четверг на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в состав организационного комитета по присуждению международной премии "#МыВместе", утвержденный распоряжением президента Российской Федерации от 12 июля 2021 года №181-рп "Об организационном комитете по присуждению международной премии "#МыВместе"... следующие изменения: включить в состав организационного комитета Орлова Артура Валерьевича - председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250326/putin-2007559638.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин