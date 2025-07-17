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Путин включил Орлова в оргкомитет по присуждению премии " МыВместе" - РИА Новости, 17.07.2025
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20:13 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/putin-2029790858.html
Путин включил Орлова в оргкомитет по присуждению премии " МыВместе"
Путин включил Орлова в оргкомитет по присуждению премии " МыВместе" - РИА Новости, 17.07.2025
Путин включил Орлова в оргкомитет по присуждению премии " МыВместе"
Президент РФ Владимир Путин включил главу "Движения первых" Артура Орлова в состав организационного комитета по присуждению международной премии "#МыВместе",... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:13:00+03:00
2025-07-17T20:13:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил главу "Движения первых" Артура Орлова в состав организационного комитета по присуждению международной премии "#МыВместе", соответствующее распоряжение размещено в четверг на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в состав организационного комитета по присуждению международной премии "#МыВместе", утвержденный распоряжением президента Российской Федерации от 12 июля 2021 года №181-рп "Об организационном комитете по присуждению международной премии "#МыВместе"... следующие изменения: включить в состав организационного комитета Орлова Артура Валерьевича - председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250326/putin-2007559638.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин включил Орлова в оргкомитет по присуждению премии " МыВместе"

Путин включил Артура Орлова в состав комитета по присуждению премии "МыВместе"

© ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/YouTubeУчастник СВО Артур Орлов
Участник СВО Артур Орлов - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/YouTube
Участник СВО Артур Орлов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил главу "Движения первых" Артура Орлова в состав организационного комитета по присуждению международной премии "#МыВместе", соответствующее распоряжение размещено в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Внести в состав организационного комитета по присуждению международной премии "#МыВместе", утвержденный распоряжением президента Российской Федерации от 12 июля 2021 года №181-рп "Об организационном комитете по присуждению международной премии "#МыВместе"... следующие изменения: включить в состав организационного комитета Орлова Артура Валерьевича - председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", - говорится в документе.
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