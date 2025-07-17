https://ria.ru/20250717/putin-2029789729.html

Путин наградил несколько вице-президентов "Лукойла"

Путин наградил несколько вице-президентов "Лукойла" - РИА Новости, 17.07.2025

Путин наградил несколько вице-президентов "Лукойла"

Президент России Владимир Путин представил к наградам первого вице-президента "Лукойла" Александра Матыцына и еще ряд топ-менеджеров этой компании, следует из... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:05:00+03:00

2025-07-17T20:05:00+03:00

2025-07-17T20:05:00+03:00

россия

владимир путин

александр матыцын

лукойл

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин представил к наградам первого вице-президента "Лукойла" Александра Матыцына и еще ряд топ-менеджеров этой компании, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Матыцына Путин наградил орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени. Вице-президент "Лукойла" по налогам Антон Пономарев удостоился ордена Дружбы. Вице-президент по реализации нефтепродуктов Максим Дондэ и вице-президент по закупкам и управлению имуществом Сергей Пунтус получили орден "За доблестный труд".

https://ria.ru/20250616/putin-2023184130.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, александр матыцын, лукойл