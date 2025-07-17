https://ria.ru/20250717/putin-2029789729.html
Путин наградил несколько вице-президентов "Лукойла"
Путин наградил несколько вице-президентов "Лукойла" - РИА Новости, 17.07.2025
Путин наградил несколько вице-президентов "Лукойла"
Президент России Владимир Путин представил к наградам первого вице-президента "Лукойла" Александра Матыцына и еще ряд топ-менеджеров этой компании, следует из... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:05:00+03:00
2025-07-17T20:05:00+03:00
2025-07-17T20:05:00+03:00
россия
владимир путин
александр матыцын
лукойл
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин представил к наградам первого вице-президента "Лукойла" Александра Матыцына и еще ряд топ-менеджеров этой компании, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Матыцына Путин наградил орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени. Вице-президент "Лукойла" по налогам Антон Пономарев удостоился ордена Дружбы. Вице-президент по реализации нефтепродуктов Максим Дондэ и вице-президент по закупкам и управлению имуществом Сергей Пунтус получили орден "За доблестный труд".
https://ria.ru/20250616/putin-2023184130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, александр матыцын, лукойл
Россия, Владимир Путин, Александр Матыцын, ЛУКОЙЛ
Путин наградил несколько вице-президентов "Лукойла"
Путин представил к наградам Матыцына и еще несколько топ-менеджеров "Лукойла"