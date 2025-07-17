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Путин наградил несколько вице-президентов "Лукойла" - РИА Новости, 17.07.2025
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20:05 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/putin-2029789729.html
Путин наградил несколько вице-президентов "Лукойла"
Путин наградил несколько вице-президентов "Лукойла" - РИА Новости, 17.07.2025
Путин наградил несколько вице-президентов "Лукойла"
Президент России Владимир Путин представил к наградам первого вице-президента "Лукойла" Александра Матыцына и еще ряд топ-менеджеров этой компании, следует из... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:05:00+03:00
2025-07-17T20:05:00+03:00
россия
владимир путин
александр матыцын
лукойл
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин представил к наградам первого вице-президента "Лукойла" Александра Матыцына и еще ряд топ-менеджеров этой компании, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Матыцына Путин наградил орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени. Вице-президент "Лукойла" по налогам Антон Пономарев удостоился ордена Дружбы. Вице-президент по реализации нефтепродуктов Максим Дондэ и вице-президент по закупкам и управлению имуществом Сергей Пунтус получили орден "За доблестный труд".
https://ria.ru/20250616/putin-2023184130.html
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россия, владимир путин, александр матыцын, лукойл
Россия, Владимир Путин, Александр Матыцын, ЛУКОЙЛ
Путин наградил несколько вице-президентов "Лукойла"

Путин представил к наградам Матыцына и еще несколько топ-менеджеров "Лукойла"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд компании "Лукойл" . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин представил к наградам первого вице-президента "Лукойла" Александра Матыцына и еще ряд топ-менеджеров этой компании, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Матыцына Путин наградил орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени.
Вице-президент "Лукойла" по налогам Антон Пономарев удостоился ордена Дружбы.
Вице-президент по реализации нефтепродуктов Максим Дондэ и вице-президент по закупкам и управлению имуществом Сергей Пунтус получили орден "За доблестный труд".
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Путин наградил сотрудников "Лукойла" и "Газпрома"
16 июня, 18:31
 
РоссияВладимир ПутинАлександр МатыцынЛУКОЙЛ
 
 
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