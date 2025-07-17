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Путин поручил представить предложения о снижении акциза на жидкую сталь - РИА Новости, 17.07.2025
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19:53 17.07.2025 (обновлено: 20:07 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/putin-2029787447.html
Путин поручил представить предложения о снижении акциза на жидкую сталь
Путин поручил представить предложения о снижении акциза на жидкую сталь - РИА Новости, 17.07.2025
Путин поручил представить предложения о снижении акциза на жидкую сталь
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года представить предложения о снижении размера акциза на жидкую сталь для поддержки... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:53:00+03:00
2025-07-17T20:07:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года представить предложения о снижении размера акциза на жидкую сталь для поддержки электрометаллургических предприятий, а также о приостановлении его уплаты для предприятий, открывающих новые производства, сообщается на сайте Кремля."Представить предложения: о снижении размера акциза на сталь жидкую в целях оказания поддержки электрометаллургическим предприятиям, а также о приостановлении уплаты данного акциза металлургическими предприятиями при открытии ими новых производств, определив период, на который приостанавливается его уплата … Срок – 1 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил представить предложения о снижении акциза на жидкую сталь

Путин поручил до осени представить предложения о снижении акциза на жидкую сталь

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года представить предложения о снижении размера акциза на жидкую сталь для поддержки электрометаллургических предприятий, а также о приостановлении его уплаты для предприятий, открывающих новые производства, сообщается на сайте Кремля.
"Представить предложения: о снижении размера акциза на сталь жидкую в целях оказания поддержки электрометаллургическим предприятиям, а также о приостановлении уплаты данного акциза металлургическими предприятиями при открытии ими новых производств, определив период, на который приостанавливается его уплата … Срок – 1 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.
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