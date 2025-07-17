https://ria.ru/20250717/putin-2029787447.html

Путин поручил представить предложения о снижении акциза на жидкую сталь

Путин поручил представить предложения о снижении акциза на жидкую сталь - РИА Новости, 17.07.2025

Путин поручил представить предложения о снижении акциза на жидкую сталь

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года представить предложения о снижении размера акциза на жидкую сталь для поддержки... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:53:00+03:00

2025-07-17T19:53:00+03:00

2025-07-17T20:07:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года представить предложения о снижении размера акциза на жидкую сталь для поддержки электрометаллургических предприятий, а также о приостановлении его уплаты для предприятий, открывающих новые производства, сообщается на сайте Кремля."Представить предложения: о снижении размера акциза на сталь жидкую в целях оказания поддержки электрометаллургическим предприятиям, а также о приостановлении уплаты данного акциза металлургическими предприятиями при открытии ими новых производств, определив период, на который приостанавливается его уплата … Срок – 1 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250717/rossiya-2029788806.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин