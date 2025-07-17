https://ria.ru/20250717/putin-2029787206.html

Путин присвоил звание Героя труда красноярскому аппаратчику-гидрометаллургу

Путин присвоил звание Героя труда красноярскому аппаратчику-гидрометаллургу - РИА Новости, 17.07.2025

Путин присвоил звание Героя труда красноярскому аппаратчику-гидрометаллургу

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ аппаратчику-гидрометаллургу Надеждинского металлургического завода имени Б. И. Колесникова Александру РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:51:00+03:00

2025-07-17T19:51:00+03:00

2025-07-17T19:51:00+03:00

общество

россия

красноярский край

владимир путин

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ аппаратчику-гидрометаллургу Надеждинского металлургического завода имени Б. И. Колесникова Александру Хохлачеву из Красноярского края, соответствующий указ был опубликован в четверг. "За особые трудовые заслуги в области металлургической промышленности, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Героя труда Российской Федерации Хохлачеву Александру Вениаминовичу - аппаратчику-гидрометаллургу участка по производству элементарной серы цеха Надеждинского металлургического завода имени Б. И. Колесникова Заполярного филиала акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Красноярский край", - сообщается в указе.

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Наталья Макарова

общество, россия, красноярский край, владимир путин