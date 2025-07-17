https://ria.ru/20250717/putin-2029785403.html
Путин наградил гендиректора "Русгидро" Виктора Хмарина
Путин наградил гендиректора "Русгидро" Виктора Хмарина - РИА Новости, 17.07.2025
Путин наградил гендиректора "Русгидро" Виктора Хмарина
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом Дружбы гендиректора "Русгидро" Виктора Хмарина, соответствующий указ размещен в четверг на сайте... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:45:00+03:00
2025-07-17T19:45:00+03:00
2025-07-17T19:45:00+03:00
владимир путин
русгидро
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом Дружбы гендиректора "Русгидро" Виктора Хмарина, соответствующий указ размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить... Хмарина Виктора Викторовича - председателя правления - генерального директора публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", город Москва", -говорится в документе.
https://ria.ru/20250203/putin-1997152820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, русгидро, россия
Владимир Путин, РусГидро, Россия
Путин наградил гендиректора "Русгидро" Виктора Хмарина
Путин наградил орденом Дружбы гендиректора "Русгидро" Виктора Хмарина