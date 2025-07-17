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Путин наградил гендиректора "Русгидро" Виктора Хмарина - РИА Новости, 17.07.2025
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19:45 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/putin-2029785403.html
Путин наградил гендиректора "Русгидро" Виктора Хмарина
Путин наградил гендиректора "Русгидро" Виктора Хмарина - РИА Новости, 17.07.2025
Путин наградил гендиректора "Русгидро" Виктора Хмарина
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом Дружбы гендиректора "Русгидро" Виктора Хмарина, соответствующий указ размещен в четверг на сайте... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:45:00+03:00
2025-07-17T19:45:00+03:00
владимир путин
русгидро
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом Дружбы гендиректора "Русгидро" Виктора Хмарина, соответствующий указ размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить... Хмарина Виктора Викторовича - председателя правления - генерального директора публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", город Москва", -говорится в документе.
https://ria.ru/20250203/putin-1997152820.html
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владимир путин, русгидро, россия
Владимир Путин, РусГидро, Россия
Путин наградил гендиректора "Русгидро" Виктора Хмарина

Путин наградил орденом Дружбы гендиректора "Русгидро" Виктора Хмарина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор ПАО "РусГидро" Виктор Хмарин
Генеральный директор ПАО РусГидро Виктор Хмарин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Генеральный директор ПАО "РусГидро" Виктор Хмарин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом Дружбы гендиректора "Русгидро" Виктора Хмарина, соответствующий указ размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить... Хмарина Виктора Викторовича - председателя правления - генерального директора публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", город Москва", -говорится в документе.
Андрей Хазин - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Путин наградил ректора РГСУ орденом "За заслуги перед Отечеством"
3 февраля, 17:40
 
Владимир ПутинРусГидроРоссия
 
 
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