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Путин посмертно наградил штурмовавшего Рейхстаг Алексея Береста
Путин посмертно наградил штурмовавшего Рейхстаг Алексея Береста - РИА Новости, 17.07.2025
Путин посмертно наградил штурмовавшего Рейхстаг Алексея Береста
Президент России Владимир Путин удостоил звания Героя России посмертно Алексея Береста, участвовавшего в штурме Рейхстага в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:38:00+03:00
2025-07-17T19:38:00+03:00
2025-07-17T21:24:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин удостоил звания Героя России посмертно Алексея Береста, участвовавшего в штурме Рейхстага в годы Великой Отечественной войны."За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно)", — говорится в указе.В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года на куполе поверженного Рейхстага взвилось красное знамя, которое водрузили разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария во главе с заместителем командира батальона по политчасти лейтенантом Алексеем Берестом под прикрытием автоматчиков из роты Ильи Сьянова. Оно стало Знаменем Победы.Фотографии горящего Рейхстага с реющим над его куполом советским флагом были опубликованы в московской газете "Правда" 3 мая 1945 года.
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россия, владимир путин, общество, мелитон кантария
Россия, Владимир Путин, Общество, Мелитон Кантария
Путин посмертно наградил штурмовавшего Рейхстаг Алексея Береста
Путин присвоил звание Героя России участнику штурма Рейхстага Алексею Бересту