https://ria.ru/20250717/putin-2029783799.html

Путин посмертно наградил штурмовавшего Рейхстаг Алексея Береста

Путин посмертно наградил штурмовавшего Рейхстаг Алексея Береста - РИА Новости, 17.07.2025

Путин посмертно наградил штурмовавшего Рейхстаг Алексея Береста

Президент России Владимир Путин удостоил звания Героя России посмертно Алексея Береста, участвовавшего в штурме Рейхстага в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:38:00+03:00

2025-07-17T19:38:00+03:00

2025-07-17T21:24:00+03:00

россия

владимир путин

общество

мелитон кантария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029785881_0:0:702:396_1920x0_80_0_0_c135f1c4cee4758cbfb1cdf946a02e13.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин удостоил звания Героя России посмертно Алексея Береста, участвовавшего в штурме Рейхстага в годы Великой Отечественной войны."За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно)", — говорится в указе.В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года на куполе поверженного Рейхстага взвилось красное знамя, которое водрузили разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария во главе с заместителем командира батальона по политчасти лейтенантом Алексеем Берестом под прикрытием автоматчиков из роты Ильи Сьянова. Оно стало Знаменем Победы.Фотографии горящего Рейхстага с реющим над его куполом советским флагом были опубликованы в московской газете "Правда" 3 мая 1945 года.

https://ria.ru/20250716/zaharova-2029466900.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество, мелитон кантария