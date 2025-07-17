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Путин посмертно наградил штурмовавшего Рейхстаг Алексея Береста - РИА Новости, 17.07.2025
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19:38 17.07.2025 (обновлено: 21:24 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/putin-2029783799.html
Путин посмертно наградил штурмовавшего Рейхстаг Алексея Береста
Путин посмертно наградил штурмовавшего Рейхстаг Алексея Береста - РИА Новости, 17.07.2025
Путин посмертно наградил штурмовавшего Рейхстаг Алексея Береста
Президент России Владимир Путин удостоил звания Героя России посмертно Алексея Береста, участвовавшего в штурме Рейхстага в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:38:00+03:00
2025-07-17T21:24:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин удостоил звания Героя России посмертно Алексея Береста, участвовавшего в штурме Рейхстага в годы Великой Отечественной войны.&quot;За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно)&quot;, — говорится в указе.В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года на куполе поверженного Рейхстага взвилось красное знамя, которое водрузили разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария во главе с заместителем командира батальона по политчасти лейтенантом Алексеем Берестом под прикрытием автоматчиков из роты Ильи Сьянова. Оно стало Знаменем Победы.Фотографии горящего Рейхстага с реющим над его куполом советским флагом были опубликованы в московской газете "Правда" 3 мая 1945 года.
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россия, владимир путин, общество, мелитон кантария
Россия, Владимир Путин, Общество, Мелитон Кантария
Путин посмертно наградил штурмовавшего Рейхстаг Алексея Береста

Путин присвоил звание Героя России участнику штурма Рейхстага Алексею Бересту

© Фото : из семейного архиваАлексей Берест
Алексей Берест - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : из семейного архива
Алексей Берест. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин удостоил звания Героя России посмертно Алексея Береста, участвовавшего в штурме Рейхстага в годы Великой Отечественной войны.
«

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно)", — говорится в указе.

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года на куполе поверженного Рейхстага взвилось красное знамя, которое водрузили разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария во главе с заместителем командира батальона по политчасти лейтенантом Алексеем Берестом под прикрытием автоматчиков из роты Ильи Сьянова. Оно стало Знаменем Победы.
Фотографии горящего Рейхстага с реющим над его куполом советским флагом были опубликованы в московской газете "Правда" 3 мая 1945 года.
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