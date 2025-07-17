Путин поручил АНО "Россия — страна возможностей" сотрудничать с АСИ
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" сотрудничать с Агентством стратегических инициатив (АСИ) для взаимной поддержки проектов, в том числе продвижения инициатив участников программ, реализуемых платформой.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", состоявшегося 27 мая 2025 года.
"Автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" организовать сотрудничество с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" по вопросам взаимной поддержки проектной деятельности, в том числе в части, касающейся продвижения инициатив участников проектов и программ, реализуемых автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей", - говорится среди поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Доклад по данному вопросу ожидается до 1 декабря 2025 года.