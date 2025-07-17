https://ria.ru/20250717/putin-2029778145.html

Путин дал поручения в сфере соцполитики, образования, культуры и спорта

Путин дал поручения в сфере соцполитики, образования, культуры и спорта - РИА Новости, 17.07.2025

Путин дал поручения в сфере соцполитики, образования, культуры и спорта

Президент Владимир Путин дал поручения в области социальной политики, образования, культуры и спорта. Список документов опубликован на сайте Кремля. Главное — в РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:10:00+03:00

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владимир путин

россия

общество

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения в области социальной политики, образования, культуры и спорта. Список документов опубликован на сайте Кремля. Главное — в материале РИА Новости.О проекте АНО "Россия — страна возможностей"Об образовании и культуре

https://ria.ru/20250527/platforma-2019361232.html

https://ria.ru/20250711/putin-2028676754.html

россия

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2025

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владимир путин, россия, общество, агентство стратегических инициатив (аси)