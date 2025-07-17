Путин дал поручения в сфере соцполитики, образования, культуры и спорта
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения в области социальной политики, образования, культуры и спорта. Список документов опубликован на сайте Кремля. Главное — в материале РИА Новости.
О проекте АНО "Россия — страна возможностей"
- Разработать систему предконкурсной подготовки бойцов СВО для участия в проектах АНО "Россия — страна возможностей";
- создать раздел о проектах АНО "Россия — страна возможностей" на портале госуслуг;
- сотрудничать с Агентством стратегических инициатив для взаимной поддержки проектов, в том числе продвижения инициатив участников программ, реализуемых платформой;
- привлекать финалистов проектов и программ АНО "Россия — страна возможностей" к реализации новых национальных проектов.
Об образовании и культуре
- Создать в 2025-2026 годах в вузах и колледжах центры новых возможностей;
- рассмотреть вопрос о создании программы развития молодежной уличной культуры и спорта;
- поддержать проведение международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта "Кардо";
- выявлять и поддерживать талантливых студентов колледжей;
- создать на базе мастерской управления "Сенеж" экспертно-методический центр по развитию технологий работы с управленческими командами.