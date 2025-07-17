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Путин дал поручения в сфере соцполитики, образования, культуры и спорта - РИА Новости, 17.07.2025
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19:10 17.07.2025 (обновлено: 19:39 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/putin-2029778145.html
Путин дал поручения в сфере соцполитики, образования, культуры и спорта
Путин дал поручения в сфере соцполитики, образования, культуры и спорта - РИА Новости, 17.07.2025
Путин дал поручения в сфере соцполитики, образования, культуры и спорта
Президент Владимир Путин дал поручения в области социальной политики, образования, культуры и спорта. Список документов опубликован на сайте Кремля. Главное — в РИА Новости, 17.07.2025
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владимир путин
россия
общество
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения в области социальной политики, образования, культуры и спорта. Список документов опубликован на сайте Кремля. Главное — в материале РИА Новости.О проекте АНО "Россия — страна возможностей"Об образовании и культуре
https://ria.ru/20250527/platforma-2019361232.html
https://ria.ru/20250711/putin-2028676754.html
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владимир путин, россия, общество, агентство стратегических инициатив (аси)
Владимир Путин, Россия, Общество, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Путин дал поручения в сфере соцполитики, образования, культуры и спорта

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения в области социальной политики, образования, культуры и спорта. Список документов опубликован на сайте Кремля. Главное — в материале РИА Новости.

О проекте АНО "Россия — страна возможностей"

  • Разработать систему предконкурсной подготовки бойцов СВО для участия в проектах АНО "Россия — страна возможностей";
  • создать раздел о проектах АНО "Россия — страна возможностей" на портале госуслуг;
  • сотрудничать с Агентством стратегических инициатив для взаимной поддержки проектов, в том числе продвижения инициатив участников программ, реализуемых платформой;
  • привлекать финалистов проектов и программ АНО "Россия — страна возможностей" к реализации новых национальных проектов.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Путин отметил успех платформы "Россия — страна возможностей"
27 мая, 15:44

Об образовании и культуре

  • Создать в 2025-2026 годах в вузах и колледжах центры новых возможностей;
  • рассмотреть вопрос о создании программы развития молодежной уличной культуры и спорта;
  • поддержать проведение международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта "Кардо";
  • выявлять и поддерживать талантливых студентов колледжей;
  • создать на базе мастерской управления "Сенеж" экспертно-методический центр по развитию технологий работы с управленческими командами.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Путин поручил установить квоты на президентские гранты для молодежи
11 июля, 20:10
 
Владимир ПутинРоссияОбществоАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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