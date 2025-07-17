https://ria.ru/20250717/putin-2029777592.html

Путин поручил создать программу развития молодежной уличной культуры

Путин поручил создать программу развития молодежной уличной культуры - РИА Новости, 17.07.2025

Путин поручил создать программу развития молодежной уличной культуры

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании программы развития молодежной уличной культуры и спорта. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:04:00+03:00

2025-07-17T19:04:00+03:00

2025-07-17T19:12:00+03:00

владимир путин

россия

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании программы развития молодежной уличной культуры и спорта.Перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", утвержденный президентом РФ, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей": … рассмотреть вопрос о создании в рамках федерального проекта "Россия – страна возможностей", входящего в состав национального проекта "Молодежь и дети", программы развития молодежной уличной культуры и спорта в Российской Федерации", - говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 1 сентября 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин.

https://ria.ru/20250515/festivali-2016857335.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество, михаил мишустин