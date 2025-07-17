https://ria.ru/20250717/putin-2029777592.html
Путин поручил создать программу развития молодежной уличной культуры
Путин поручил создать программу развития молодежной уличной культуры - РИА Новости, 17.07.2025
Путин поручил создать программу развития молодежной уличной культуры
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании программы развития молодежной уличной культуры и спорта. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:04:00+03:00
2025-07-17T19:04:00+03:00
2025-07-17T19:12:00+03:00
владимир путин
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михаил мишустин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании программы развития молодежной уличной культуры и спорта.Перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", утвержденный президентом РФ, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей": … рассмотреть вопрос о создании в рамках федерального проекта "Россия – страна возможностей", входящего в состав национального проекта "Молодежь и дети", программы развития молодежной уличной культуры и спорта в Российской Федерации", - говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 1 сентября 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, михаил мишустин
Владимир Путин, Россия, Общество, Михаил Мишустин
Путин поручил создать программу развития молодежной уличной культуры
Путин поручил создать программу развития молодежной уличной культуры и спорта