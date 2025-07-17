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Раздел об АНО "Россия — страна возможностей" создадут на "Госуслугах" - РИА Новости, 17.07.2025
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18:58 17.07.2025 (обновлено: 19:02 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/putin-2029775758.html
Раздел об АНО "Россия — страна возможностей" создадут на "Госуслугах"
Раздел об АНО "Россия — страна возможностей" создадут на "Госуслугах" - РИА Новости, 17.07.2025
Раздел об АНО "Россия — страна возможностей" создадут на "Госуслугах"
Путин поручил создать раздел о проектах автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" на портале госуслуг, перечень поручений по итогам... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:58:00+03:00
2025-07-17T19:02:00+03:00
общество
михаил мишустин
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Путин поручил создать раздел о проектах автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" на портале госуслуг, перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО, утвержденный президентом РФ, опубликован на сайте Кремля."Обеспечить создание в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" раздела "Россия - страна возможностей", предполагающего размещение материалов проектов и программ, реализуемых автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей", а также регистрацию граждан в качестве участников таких проектов и программ", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2025 года. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.
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общество, михаил мишустин, россия, владимир путин
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Владимир Путин
Раздел об АНО "Россия — страна возможностей" создадут на "Госуслугах"

Раздел о проектах АНО "Россия — страна возможностей" создадут на "Госуслугах"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготтип АНО "Россия – страна возможностей"
Логоттип АНО Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логоттип АНО "Россия – страна возможностей". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Путин поручил создать раздел о проектах автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" на портале госуслуг, перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО, утвержденный президентом РФ, опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить создание в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" раздела "Россия - страна возможностей", предполагающего размещение материалов проектов и программ, реализуемых автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей", а также регистрацию граждан в качестве участников таких проектов и программ", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2025 года. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.
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ОбществоМихаил МишустинРоссияВладимир Путин
 
 
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