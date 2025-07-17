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В Китае пришли в восторг от реакции Путина на ультиматум Трампа
В Китае пришли в восторг от реакции Путина на ультиматум Трампа - РИА Новости, 17.07.2025
В Китае пришли в восторг от реакции Путина на ультиматум Трампа
Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают реакцию российского президента Владимира Путина на ультиматум и угрозы американского лидера Дональда... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:58:00+03:00
2025-07-17T17:58:00+03:00
2025-07-17T17:58:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают реакцию российского президента Владимира Путина на ультиматум и угрозы американского лидера Дональда Трампа."Путин посредством конфликта продвигает глобальные изменения. Гегемония США всем известна, но ее время проходит. Тыл России в Азии надежен, ее безопасность и поддержка гарантирована", — написал один из комментаторов."Сейчас Китай должен поддержать Россию, не думая о выгодах и потерях, и дать понять Западу, что загнать Москву в угол будет не так легко", — отметил другой."Главная причина в том, что у России огромные военные ресурсы — изоляция бесполезна", — поделился мнением еще один пользователь."Лучше бороться до конца! У Украины есть фатальный недостаток: нехватка войск. США и Запад могут предоставить оружие и деньги, но не отправят войска для участия в войне. Они могут лишь тайно отправить несколько наемников", — заключили читатели.В понедельник Трамп заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.Владимир Путин, в свою очередь, еще никак не прокомментировал заявления главы Белого дома.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Кремль внимательно отслеживает все заявления по поставкам западного вооружений Украине, тема высоко стоит в повестке дня. Он добавил, что Путин прокомментирует недавние заявления Трампа, если посчитает нужным.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250717/putin-2029670723.html
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