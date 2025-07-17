Рейтинг@Mail.ru
"Вплоть до границ". На Западе забили тревогу из-за действий Путина - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/putin-2029738891.html
"Вплоть до границ". На Западе забили тревогу из-за действий Путина
"Вплоть до границ". На Западе забили тревогу из-за действий Путина - РИА Новости, 17.07.2025
"Вплоть до границ". На Западе забили тревогу из-за действий Путина
Удары ВС России по объектам ВСУ могут оказать влияние на Германию, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:48:00+03:00
2025-07-17T16:48:00+03:00
вооруженные силы рф
фридрих мерц
украина
в мире
германия
киев
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_470cb3f36bacd337d7c2046c65e826fa.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Удары ВС России по объектам ВСУ могут оказать влияние на Германию, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Путин усиливает давление. &lt;...&gt; Рекордные по количеству атаки практически на всю Украину, вплоть до границ Европейского Союза, остаются незамеченными в Берлине", — говорится в материале.Однако эти события могут иметь серьезные последствия для Германии, отметил автор статьи, поскольку в стране растет социальная напряженность из-за отправки многомиллиардной помощи Киеву.На прошлой неделе немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о готовности закупать системы Patriot у США для их передачи Украине.Американский лидер Дональд Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений на Украину через союзников по НАТО. По его словам, Соединенные Штаты продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут ее Киеву.
https://ria.ru/20250717/steigan-2029646239.html
https://ria.ru/20250717/ultimatum-2029692341.html
украина
германия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_197:0:2824:1970_1920x0_80_0_0_fa3ba70fd2d90c3ba6fd542abbbde918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, фридрих мерц, украина, в мире, германия, киев, дональд трамп, нато
Вооруженные силы РФ, Фридрих Мерц, Украина, В мире, Германия, Киев, Дональд Трамп, НАТО
"Вплоть до границ". На Западе забили тревогу из-за действий Путина

Berliner Zeitung: удары ВС России по Украине могут оказать влияние на Германию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Удары ВС России по объектам ВСУ могут оказать влияние на Германию, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Путин усиливает давление. <...> Рекордные по количеству атаки практически на всю Украину, вплоть до границ Европейского Союза, остаются незамеченными в Берлине", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Зеленскому сделали предупреждение после его слов об ударах по Москве
11:29
Однако эти события могут иметь серьезные последствия для Германии, отметил автор статьи, поскольку в стране растет социальная напряженность из-за отправки многомиллиардной помощи Киеву.
На прошлой неделе немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о готовности закупать системы Patriot у США для их передачи Украине.
Американский лидер Дональд Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений на Украину через союзников по НАТО. По его словам, Соединенные Штаты продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут ее Киеву.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
На Западе возмутились из-за ответа России на ультиматум Трампа
13:51
 
Вооруженные силы РФФридрих МерцУкраинаВ миреГерманияКиевДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала