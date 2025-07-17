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"Вплоть до границ". На Западе забили тревогу из-за действий Путина
"Вплоть до границ". На Западе забили тревогу из-за действий Путина - РИА Новости, 17.07.2025
"Вплоть до границ". На Западе забили тревогу из-за действий Путина
Удары ВС России по объектам ВСУ могут оказать влияние на Германию, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:48:00+03:00
2025-07-17T16:48:00+03:00
2025-07-17T16:48:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Удары ВС России по объектам ВСУ могут оказать влияние на Германию, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Путин усиливает давление. <...> Рекордные по количеству атаки практически на всю Украину, вплоть до границ Европейского Союза, остаются незамеченными в Берлине", — говорится в материале.Однако эти события могут иметь серьезные последствия для Германии, отметил автор статьи, поскольку в стране растет социальная напряженность из-за отправки многомиллиардной помощи Киеву.На прошлой неделе немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о готовности закупать системы Patriot у США для их передачи Украине.Американский лидер Дональд Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений на Украину через союзников по НАТО. По его словам, Соединенные Штаты продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут ее Киеву.
https://ria.ru/20250717/steigan-2029646239.html
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вооруженные силы рф, фридрих мерц, украина, в мире, германия, киев, дональд трамп, нато
Вооруженные силы РФ, Фридрих Мерц, Украина, В мире, Германия, Киев, Дональд Трамп, НАТО
"Вплоть до границ". На Западе забили тревогу из-за действий Путина
Berliner Zeitung: удары ВС России по Украине могут оказать влияние на Германию