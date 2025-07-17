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Европа забрала зерно, предназначенное для нуждающихся стран, заявил Путин - РИА Новости, 17.07.2025
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14:39 17.07.2025 (обновлено: 16:00 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/putin-2029704359.html
Европа забрала зерно, предназначенное для нуждающихся стран, заявил Путин
Европа забрала зерно, предназначенное для нуждающихся стран, заявил Путин - РИА Новости, 17.07.2025
Европа забрала зерно, предназначенное для нуждающихся стран, заявил Путин
Зерно, которое в рамках "черноморской инициативы" 2022 года должно было поставляться в развивающиеся страны, фактически ехало в Европу, сказал президент РФ... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:39:00+03:00
2025-07-17T16:00:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Зерно, которое в рамках "черноморской инициативы" 2022 года должно было поставляться в развивающиеся страны, фактически ехало в Европу, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым. Во время беседы, которая состоялась в Кремле в четверг, Гурьев упомянул, что зерно в рамках инициативы "должно было ехать в страны юга". "А поехало в Европу", - отреагировал Путин. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства. Также российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20250625/turtsiya-2025248947.html
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россия, европа, турция, владимир путин, андрей гурьев, оон, в мире
Россия, Европа, Турция, Владимир Путин, Андрей Гурьев, ООН, В мире
Европа забрала зерно, предназначенное для нуждающихся стран, заявил Путин

Путин: Европа забирала себе зерно из поставок в рамках черноморской инициативы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев во время встречи
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Зерно, которое в рамках "черноморской инициативы" 2022 года должно было поставляться в развивающиеся страны, фактически ехало в Европу, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.
Во время беседы, которая состоялась в Кремле в четверг, Гурьев упомянул, что зерно в рамках инициативы "должно было ехать в страны юга".
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Источник рассказал о переговорах по черноморской зерновой инициативе
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"А поехало в Европу", - отреагировал Путин.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
Также российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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РоссияЕвропаТурцияВладимир ПутинАндрей ГурьевООНВ мире
 
 
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