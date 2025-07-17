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Путин поблагодарил производителей удобрений за увеличение поставок в Индию
Путин поблагодарил производителей удобрений за увеличение поставок в Индию - РИА Новости, 17.07.2025
Путин поблагодарил производителей удобрений за увеличение поставок в Индию
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских производителей удобрений за увеличение поставок в Индию, о котором напрямую просил индийский премьер... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:27:00+03:00
2025-07-17T14:27:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских производителей удобрений за увеличение поставок в Индию, о котором напрямую просил индийский премьер Нарендра Моди. Глава государства в четверг провел встречу с президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым, они обсудили в том числе вопросы экспорта минеральных удобрений. Глава ассоциации рассказал, в частности, что поставки минеральных удобрений в Индию выросли в четыре раза. "Индийское руководство просило нас об этом напрямую, премьер-министр просил", - упомянул Путин. Гурьев со своей стороны сообщил, что "просьба индийского руководства полностью выполнена": российские компании поставили в страну 1,2 миллиона тонн минеральных удобрений. "Спасибо большое", - поблагодарил в ответ Путин.
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индия, россия, владимир путин, андрей гурьев, нарендра моди
Индия, Россия, Владимир Путин, Андрей Гурьев, Нарендра Моди
Путин поблагодарил производителей удобрений за увеличение поставок в Индию
Путин поблагодарил российских производителей удобрений за увеличение поставок