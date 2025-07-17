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Путин в четверг встретится с президентом РАПУ Гурьевым - РИА Новости, 17.07.2025
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12:51 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/putin-2029673182.html
Путин в четверг встретится с президентом РАПУ Гурьевым
Путин в четверг встретится с президентом РАПУ Гурьевым - РИА Новости, 17.07.2025
Путин в четверг встретится с президентом РАПУ Гурьевым
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым, сообщил... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:51:00+03:00
2025-07-17T12:51:00+03:00
экономика
россия
андрей гурьев
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня будет у президента встреча с тоже, как ни странно, президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым", - сказал Песков журналистам.
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экономика, россия, андрей гурьев, владимир путин, дмитрий песков
Экономика, Россия, Андрей Гурьев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин в четверг встретится с президентом РАПУ Гурьевым

Песков: Путин в четверг встретится с президентом РАПУ Гурьевым

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев
Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня будет у президента встреча с тоже, как ни странно, президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым", - сказал Песков журналистам.
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ЭкономикаРоссияАндрей ГурьевВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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