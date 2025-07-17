https://ria.ru/20250717/putin-2029673182.html

Путин в четверг встретится с президентом РАПУ Гурьевым

Путин в четверг встретится с президентом РАПУ Гурьевым - РИА Новости, 17.07.2025

Путин в четверг встретится с президентом РАПУ Гурьевым

Президент России Владимир Путин в четверг встретится с президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым, сообщил... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:51:00+03:00

2025-07-17T12:51:00+03:00

2025-07-17T12:51:00+03:00

экономика

россия

андрей гурьев

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952620321_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_453313b0f1fff3e66b1230a36a85e2e8.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня будет у президента встреча с тоже, как ни странно, президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250717/putin-2029670723.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, андрей гурьев, владимир путин, дмитрий песков