https://ria.ru/20250717/putin-2029673182.html
Путин в четверг встретится с президентом РАПУ Гурьевым
Путин в четверг встретится с президентом РАПУ Гурьевым - РИА Новости, 17.07.2025
Путин в четверг встретится с президентом РАПУ Гурьевым
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым, сообщил... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:51:00+03:00
2025-07-17T12:51:00+03:00
2025-07-17T12:51:00+03:00
экономика
россия
андрей гурьев
владимир путин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня будет у президента встреча с тоже, как ни странно, президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250717/putin-2029670723.html
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экономика, россия, андрей гурьев, владимир путин, дмитрий песков
Экономика, Россия, Андрей Гурьев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин в четверг встретится с президентом РАПУ Гурьевым
Песков: Путин в четверг встретится с президентом РАПУ Гурьевым