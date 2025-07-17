https://ria.ru/20250717/putin-2029670723.html

В Кремле ответили на вопрос о реакции Путина на заявления Трампа

В Кремле ответили на вопрос о реакции Путина на заявления Трампа - РИА Новости, 17.07.2025

В Кремле ответили на вопрос о реакции Путина на заявления Трампа

Если президент России Владимир Путин посчитает нужным прокомментировать недавние заявления президента США Дональда Трампа, он это сделает, заявил... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:42:00+03:00

2025-07-17T12:42:00+03:00

2025-07-17T12:42:00+03:00

россия

сша

москва

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Если президент России Владимир Путин посчитает нужным прокомментировать недавние заявления президента США Дональда Трампа, он это сделает, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В понедельник Трамп заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. "Если президент посчитает необходимым прокомментировать, он это и сделает. Собственно, я это уже говорил, пока чего-то нового мне нечего добавить", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250717/tramp-2029647137.html

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сша

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россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин