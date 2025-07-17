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В Кремле ответили на вопрос о реакции Путина на заявления Трампа - РИА Новости, 17.07.2025
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12:42 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/putin-2029670723.html
В Кремле ответили на вопрос о реакции Путина на заявления Трампа
В Кремле ответили на вопрос о реакции Путина на заявления Трампа - РИА Новости, 17.07.2025
В Кремле ответили на вопрос о реакции Путина на заявления Трампа
Если президент России Владимир Путин посчитает нужным прокомментировать недавние заявления президента США Дональда Трампа, он это сделает, заявил... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:42:00+03:00
2025-07-17T12:42:00+03:00
россия
сша
москва
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Если президент России Владимир Путин посчитает нужным прокомментировать недавние заявления президента США Дональда Трампа, он это сделает, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В понедельник Трамп заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. "Если президент посчитает необходимым прокомментировать, он это и сделает. Собственно, я это уже говорил, пока чего-то нового мне нечего добавить", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле ответили на вопрос о реакции Путина на заявления Трампа

Песков: если Путин захочет прокомментировать заявления Трампа, он это сделает

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Если президент России Владимир Путин посчитает нужным прокомментировать недавние заявления президента США Дональда Трампа, он это сделает, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В понедельник Трамп заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
"Если президент посчитает необходимым прокомментировать, он это и сделает. Собственно, я это уже говорил, пока чего-то нового мне нечего добавить", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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РоссияСШАМоскваДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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