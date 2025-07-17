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Польша направила Белоруссии протест после инцидента на границе - РИА Новости, 17.07.2025
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11:31 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/protest-2029646500.html
Польша направила Белоруссии протест после инцидента на границе
Польша направила Белоруссии протест после инцидента на границе - РИА Новости, 17.07.2025
Польша направила Белоруссии протест после инцидента на границе
Пограничная стража Польши направила протест белорусской стороне по поводу применения нелегальными мигрантами коктейля Молотова, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:31:00+03:00
2025-07-17T11:31:00+03:00
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ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Пограничная стража Польши направила протест белорусской стороне по поводу применения нелегальными мигрантами коктейля Молотова, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк. В среду пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил, что нелегальные мигранты на границе с Белоруссией бросили в польских пограничников коктейль Молотова, продемонстрировав соответствующую видеозапись. "Метание коктейля Молотова мы воспринимаем очень серьезно. Я не хотел бы опережать события, но мы предпримем соответствующие шаги. Пограничная стража на уровне уполномоченных направила резкий протест белорусской стороне. Это совершенно недопустимая ситуация", - сказал Семоняк. В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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в мире, польша, белоруссия, минск, томаш семоняк, анджей дуда, дональд туск
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Томаш Семоняк, Анджей Дуда, Дональд Туск
Польша направила Белоруссии протест после инцидента на границе

Польша направила Белоруссии протест из-за метания коктейля Молотова на границе

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГраница Белоруссии и Польши
Граница Белоруссии и Польши - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Граница Белоруссии и Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Пограничная стража Польши направила протест белорусской стороне по поводу применения нелегальными мигрантами коктейля Молотова, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.
В среду пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил, что нелегальные мигранты на границе с Белоруссией бросили в польских пограничников коктейль Молотова, продемонстрировав соответствующую видеозапись.
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"Метание коктейля Молотова мы воспринимаем очень серьезно. Я не хотел бы опережать события, но мы предпримем соответствующие шаги. Пограничная стража на уровне уполномоченных направила резкий протест белорусской стороне. Это совершенно недопустимая ситуация", - сказал Семоняк.
В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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