Польша направила Белоруссии протест после инцидента на границе
Польша направила Белоруссии протест из-за метания коктейля Молотова на границе
Граница Белоруссии и Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Пограничная стража Польши направила протест белорусской стороне по поводу применения нелегальными мигрантами коктейля Молотова, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.
В среду пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил, что нелегальные мигранты на границе с Белоруссией бросили в польских пограничников коктейль Молотова, продемонстрировав соответствующую видеозапись.
"Метание коктейля Молотова мы воспринимаем очень серьезно. Я не хотел бы опережать события, но мы предпримем соответствующие шаги. Пограничная стража на уровне уполномоченных направила резкий протест белорусской стороне. Это совершенно недопустимая ситуация", - сказал Семоняк.
В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.