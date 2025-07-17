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В Сербии полиция в ночь на четверг задержала троих протестующих - РИА Новости, 17.07.2025
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10:55 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/protest-2029638110.html
В Сербии полиция в ночь на четверг задержала троих протестующих
В Сербии полиция в ночь на четверг задержала троих протестующих - РИА Новости, 17.07.2025
В Сербии полиция в ночь на четверг задержала троих протестующих
Полиция Сербии задержала на протестах студентов и сторонников оппозиции в ночь на четверг трех человек, поданы заявления о 19 административных правонарушениях,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:55:00+03:00
2025-07-17T10:55:00+03:00
в мире
сербия
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александр вучич
ана брнабич
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 17 июл - РИА Новости. Полиция Сербии задержала на протестах студентов и сторонников оппозиции в ночь на четверг трех человек, поданы заявления о 19 административных правонарушениях, заявила пресс-служба МВД. Протесты в разных городах Сербии проходят ежедневно, демонстранты используют металлические мусорные контейнеры для перекрытия трасс и транспортных развязок. "Сотрудники МВД за прошедшую ночь проверили документы у 110 человек, трое доставлены в отделения. Поданы заявления о 19 административных правонарушениях. Все препятствия на территории Сербии устранены, движение осуществляется беспрепятственно", - говорится в сообщении правоохранительного ведомства. Президент Сербии Александр Вучич заявил вечером в среду, что по его данным оппоненты властей планируют на протесте 20-го июля напасть на палаточный лагерь его сторонников в парке у президентской администрации в центре Белграда. Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение. Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попытались пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.
https://ria.ru/20250714/serbiya-2029119946.html
https://rsport.ria.ru/20250716/aktivist-2029565132.html
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, ана брнабич, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Ана Брнабич, Беспорядки в Белграде
В Сербии полиция в ночь на четверг задержала троих протестующих

МВД: полиция Сербии в ночь на четверг задержала трех протестующих

© AP Photo / Darko VojinovicАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Акция протеста в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 июл - РИА Новости. Полиция Сербии задержала на протестах студентов и сторонников оппозиции в ночь на четверг трех человек, поданы заявления о 19 административных правонарушениях, заявила пресс-служба МВД.
Протесты в разных городах Сербии проходят ежедневно, демонстранты используют металлические мусорные контейнеры для перекрытия трасс и транспортных развязок.
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"Сотрудники МВД за прошедшую ночь проверили документы у 110 человек, трое доставлены в отделения. Поданы заявления о 19 административных правонарушениях. Все препятствия на территории Сербии устранены, движение осуществляется беспрепятственно", - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.
Президент Сербии Александр Вучич заявил вечером в среду, что по его данным оппоненты властей планируют на протесте 20-го июля напасть на палаточный лагерь его сторонников в парке у президентской администрации в центре Белграда.
Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение.
Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попытались пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.
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