https://ria.ru/20250717/protasov-2029524388.html

Максим Протасов: в России скоро появятся новые ГОСТы

Максим Протасов: в России скоро появятся новые ГОСТы - РИА Новости, 17.07.2025

Максим Протасов: в России скоро появятся новые ГОСТы

Роскачество регулярно создает новые стандарты качества товаров и услуг и четко следит за их исполнением – ведь от этого зависит здоровье и уровень жизни людей... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:00:00+03:00

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россия

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Роскачество регулярно создает новые стандарты качества товаров и услуг и четко следит за их исполнением – ведь от этого зависит здоровье и уровень жизни людей. В интервью РИА Новости руководитель организации Максим Протасов рассказал, какие проверки будут проведены в этом году, почему российское вино практически невозможно подделать, зачем нужен реестр глэмпингов, будут ли разработаны стандарты для автопрома и отечественный аналог Мишлена, и качество каких услуг чаще всего волнует россиян. Беседовала Арина Ткаченко.– Вы не стоите на месте и стараетесь навести порядок в каждой сфере, например, недавно разработали ГОСТ на школьную форму, и с сентября начнете ее сертифицировать. Скажите, какие еще ГОСТы планируются в ближайшее время?– Если говорить о новых ГОСТах, то это ГОСТ на вендинговые автоматы, который вступает в силу 1 сентября. Общий объем российского рынка в этой отрасли в 2023 году составил 80 миллиардов рублей, увеличившись на десять миллиардов по сравнению с предыдущим годом. Число предпринимателей, занимающихся автоматизированным сервисом, уже составляет более 12 тысяч. Эта индустрия, новая, нарождающаяся, активно развивающаяся, ранее никаким образом не была стандартизирована. Теперь этот вопрос решен. Кроме того, существует лакуна в нормативном регулировании в части реализации готовой еды в торговых точках, магазинах. При этом сейчас все в большем числе торговых сетей есть возможность съесть продукт прямо за столиками, так как есть готовая кулинария. Это удобно, но никаким образом не регламентировано. Более того, к ресторанам, которые реализуют готовую еду, существуют одни требования, а к магазинам – другие. В связи с этим принято решение по созданию национального стандарта на такое питание в розничных торговых точках.– Знаю, что вы регулярно работаете над улучшением качества меда. Есть ли новые инструменты по выявлению фальсификата?– Мы приняли, разработали и внедрили в наш регулярный мониторинг новую методику по оценке качества меда, которую сейчас "гостируем", чтобы ее смогли применять надлежащим образом для быстрого определения фальсификата. Для нас важно, чтобы в любом канале продаж не было фальсификата.– Какие продукты и товары Роскачество планирует проверить в 2025 году?– К Новому году будут представлены результаты исследований зеленого горошка, готовых новогодних блюд, красной икры. До нового года мы проверим спортивное питание – протеин.Также исследуем растительную продукцию. Хотим проверить, действительно ли товары, на упаковке которых говорится об отсутствии компонентов животного происхождения, соответствуют этим заявлениям, а также насколько они отвечают критериям качества и безопасности. На данный момент уже более 50 продуктов получили в нашем органе по сертификации документ соответствия на растительную и веганскую продукцию.Конечно, мы уделяем внимание не только продуктовым категориям. Проверим моторное масло. Автолюбители очень нас об этом просят, потому что отраслевые ассоциации, эксперты пишут, что на рынке более 50% контрафакта.– Будете ли исследовать черную икру?– В этом году нет. А вот оливковое масло – да. В Евросоюзе очень часто выявляют в оливковом масле пестициды. Поэтому мы не только посмотрим на качество в разрезе первого и второго отжима, но и изучим продукты на наличие пестицидов.– Кстати, как развивается рынок органической продукции в России? Много ли настоящей органики, или это чаще маркетинг?– На настоящий момент нами сертифицировано более 250 российских производителей, свыше 600 органических товаров присутствуют на российском рынке, и это честный российский товар. Уже более трех миллионов гектаров земли у нас задействованы под органическое сельское хозяйство. Валовый сбор зерновых в 2024 году составил 128 тысяч тонн. Это значительный результат, и в этой сфере нам есть чем гордиться.Если говорить о "зеленом камуфляже" – продукции, которая называется экологичной, но на самом деле такой не является, – то его количество на российских полках постепенно сокращается. Я думаю, что мы его зачистим до нуля.– Предлагаю перейти к теме вина – как часто в мире его подделывают?– Международная организация виноградарства и виноделия считает, что до 20% бутилированного вина в мире может быть контрафактным. По их мнению, это относится к двум категориям. Первая – это дорогие премиальные вина, которые подделать для торгующей организации или мошенника выгодно, потому что они получают максимальную маржу. Вторая – это даже не контрафакт, а просто "шмурдяк", как называют эксперты.– Есть ли контрафакт на российском рынке вина?– В России, в отличие от других стран, введена достаточно серьезная система прослеживаемости винодельческой продукции. На настоящем вине обязательно должны быть акцизная марка, штрих-код, соответствующее качество печати этикетки.Но мы понимаем, что с серьезным развитием рынка российского вина, желание подделать известные и раскрученные бренды может появиться. По нашей оценке, уровень контрафакта и подделок на российском рынке не должен превышать 5%.– Для потребления хороших вин нужны не менее достойные места. Будет ли в России запущен аналог Мишлен для ресторанов?– В июне мы запустили федеральную премию, которая называется "Сервис-Страна". Этот проект успешно пилотировался в Челябинской области его инициаторами. По сути, это один из шагов для создания настоящего русского Мишлена. В механике, которую мы используем, в первую очередь будет присутствовать самооценка самого учреждения. Также будем проводить либо выездной, либо онлайн-аудит – проверку этой самооценки: смотреть, насколько то, что заведение о себе заявляет, соответствует тому, что мы видим. И третье, мы рассматриваем возможность работы с поисковыми системами, которые агрегируют отзывы пользователей. Совмещать пользовательский опыт с моделью оценки. В результате хотим создать рейтинг лидеров клиентского сервиса, в том числе среди отелей, ресторанов и общепита.– Поговорим немного про туризм. Сколько отелей в России уже получили звезды по новой системе классификации?– Звезды от Роскачества получили порядка 150 отелей из различных регионов. На начало работы новой системы нам было интересно посмотреть, насколько отели, у которых одна, две или три звезды, действительно будут подаваться на получение звезд, или же они будут останавливаться на классификации.На деле видим, что интерес к получению звезд высок, и они в России работают. Сейчас идет работа по тому, чтобы среди отелей специальным образом выделялись те средства размещения, которые прошли классификацию или сертификацию в Роскачестве.– Около 150 отелей уже получили звезды, сколько еще осталось?– На сегодняшний момент в базу коллективных средств размещения внесено порядка 26 тысяч отелей в стране. То есть работа, о которой мы говорим, долгосрочная. Минэкономразвития совместно с Росаккредитацией проводит тотальную реформу на рынке – новый закон, новая система. Средства размещения должны до 1 сентября пройти самооценку и включиться в реестр, иначе информация о них не будет отражаться ни в агрегаторах, ни в отельных классифайдах. Они просто не смогут продолжить работу.– После пандемии, с развитием внутреннего туризма в России начали набирать популярность глэмпинги. Сколько их насчитывается в стране?– Если мы говорим об объектах по типу "баз отдыха" в реестре Росаккредитации, то их насчитывается порядка 1,5 тысяч. Из них, мы предполагаем, что около 700 – это глэмпинги, значительная часть – это кемпинги. И есть действительно то, что называется базой отдыха, которая ни кемпингом, ни глэмпингом не является.– Как прохождение классификации поможет туристам при выборе глэмпинга или кемпинга?– Сейчас ни глэмпинги, ни кэмпинги формально не обязаны получать звезды. Они должны включиться в реестр. Но мы с вами понимаем, что система звезд во всем мире действует для того, чтобы любой потребитель мог отличить один объект размещения от другого – по качеству жилья, инфраструктуре, услугам. И сейчас создается стандарт, после принятия которого мы запустим систему классификации, позволяющую дополнительно отличать глэмпинги друг от друга. По части кемпингов такая работа нами уже ведется.– Туристы продолжают сталкиваться с обманом на стороне недобросовестных туроператоров. Как с ними бороться?– Во-первых, потребителям необходимо проверять, есть ли данный туроператор в Едином федеральном реестре. То есть не надо работать с условными "Рогами и копытами" – зачастую отменяют туры и забирают деньги как раз такие компании. Во-вторых, важно выбирать сертифицированных туроператоров. Мы запустили систему добровольной сертификации туроператоров. Первые два уже прошли сертификацию в Роскачестве. Надеемся, что таких туроператоров станет больше. Будем проверять качество их работы, действительно ли у них существуют резервные фонды, чтобы погасить издержки по претензиям потребителей.– Около трех лет назад с российского рынка начали уходить иностранные бренды. Стали ли отечественные производители делать свои товары качественнее?– Замещение рынка активно происходит, и какой-то корреляции с вопросами качества нет. Мы целенаправленно увеличили количество мониторингов: за последние три года активно исследуем товары доступного ценового сегмента, товары первой необходимости и, в том числе, товары тех брендов, которые заместили иностранные. Можем констатировать, что ситуация на рынке меняется к лучшему.– То есть качество не просело из-за дефицита компонентов?– Были сложности, связанные с замещением компонентов в первые несколько месяцев разрывов логистических цепочек, но производители достаточно быстро их ликвидировали. Потребительский патриотизм и качество отечественной продукции позволяют достичь и совокупного роста продаж продукции – в среднем на 60%. И это происходит без снижения цены и без проведения федеральных промоакций. В основе этого роста лежит глубокое доверие покупателей – 85% россиян доверяют российскому знаку качества, признают качество, безопасность и конкурентоспособность товаров, произведенных в нашей стране.– Вы говорите только про производителей одежды и обуви, или про автопром тоже?– На полях ПМЭФ-2025 мы подписали соглашение с "АвтоВАЗ", поэтому будем заниматься качеством и в автопроме тоже.– А как обстоит ситуация на продуктовом рынке?– В продуктовых категориях мы видим результат, к которому долго и не всегда просто шли. В исследовании молока из 100 торговых марок были выявлены лишь единичные случаи нарушений. Ни одного случая замены молочных жиров не зафиксировано в категориях "творожный сыр" и "сливки". В категориях "творог", "йогурт" и "сыр маасдам" экспертиза 2024 года впервые не выявила ни одного случая замены молочного жира растительным. В молочных сосисках более не фиксируется превышение норм по антибиотикам. Среди консервов из лососевых последнее исследование продемонстрировало отсутствие фальсификата, который ранее составлял 13%.Это лишь некоторые примеры, но очень наглядные. Проблема, которую мы решаем последние два года, – это проблема фальсифицированного сыра в пицце. Ведем регулярный мониторинг данной категории и ставим задачей и здесь привести уровень фальсификата к нулевому значению.– Если говорить не только о розничной торговле, но и онлайн-площадках – наблюдаете ли вы за последние несколько лет рост поддельной продукции, которая там продается?– В разных категориях мы оцениваем долю контрафакта по-разному. В одежде и обуви она может составлять и до 25-30%. На государственной комиссии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции рассматривалась ситуация с якобы наличием в Москве и Московской области порядка 450 фабрик, которые выпускают обувь. Мы видим в системе маркировки, что эта обувь появляется на рынке, но не видим сами фабрики. Это продукция, которая неким образом ввезена в Россию через страны ЕС или с минимизацией таможенных пошлин. Дальше она проходит легализацию как якобы произведенная российским производителем. Такие схемы, уверен, будут закрыты, и в том числе с использованием действующих систем маркировки.– И все же, что больше всего беспокоит россиян – какие товары они стали чаще проверять на качество?– Первый фактор, который мы можем отметить, – более чем на 30% ежегодно прирастает количество жалоб в отношении онлайн-операторов и интернет-ритейлеров. То есть запросы о том, что "не могу получить средства обратно", "не могу вернуть товар" и так далее. Действительно, в этом канале идет достаточно серьезный рост жалоб потребителей.Второе – это служба доставок. Потребители жалуются на то, что товар испортился в процессе доставки. Этот сегмент ежегодно растет значительными темпами, и стало общей нормой для российских потребителей заказать что-то домой. В связи с этим же растет и количество жалоб. Напомню, что ранее мы разработали национальный стандарт на услуги доставки, на то, каким образом должны быть организованы процессы, чтобы потребители были довольны. Мы видим, что в отношении компаний, которые внедрили данный ГОСТ, жалобы сокращаются. В отношении тех, которые работают пока вне системного режима, эти жалобы поступают. Мы проводим с ними разъяснительную работу.Третье – это сегмент готовой еды. Он уверенно растет в России. Достаточно много жалоб на качество готовой еды. Поэтому эту категорию мы тоже обязательно возьмем на контроль.

https://ria.ru/20250715/avtoprom-2029147418.html

https://ria.ru/20250628/vino-2025974239.html

https://ria.ru/20250709/turizm-2028238957.html

https://ria.ru/20250309/eda-2003876609.html

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россия, роскачество, максим протасов, интервью