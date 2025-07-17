https://ria.ru/20250717/primore-2029603674.html
ФСБ выявила организаторов незаконной легализации иностранцев в Приморье
ФСБ выявила организаторов незаконной легализации иностранцев в Приморье - РИА Новости, 17.07.2025
ФСБ выявила организаторов незаконной легализации иностранцев в Приморье
Сотрудники управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли незаконную деятельность группы местных жителей, которые фиктивно оформляли договоры аренды и найма РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T04:30:00+03:00
2025-07-17T04:30:00+03:00
2025-07-17T08:42:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли незаконную деятельность группы местных жителей, которые фиктивно оформляли договоры аренды и найма жилья, чтобы поставить на миграционный учет более тысячи иностранцев, сообщает пресс-служба ведомства. "Сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю пресечена преступная деятельность лиц, причастных к организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации более 1000 иностранных граждан. Установлены жители Приморья, организовавшие схему постановки на миграционный учет иностранцев путем фиктивного оформления договоров аренды и найма жилых помещений", - говорится в сообщении. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору"), фигуранты арестованы, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, информирует УФСБ.
https://ria.ru/20250714/gosduma-2028915463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание организаторов незаконной легализации иностранцев в Приморье
ФСБ выявила организаторов незаконной легализации почти 1 тысячи иностранцев в Приморье. Установлены жители Приморья, организовавшие схему постановки на миграционный учет иностранцев путем фиктивного оформления договоров аренды и найма жилых помещений.
2025-07-17T04:30
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Приморский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ выявила организаторов незаконной легализации иностранцев в Приморье
ФСБ в Приморье выявила организаторов незаконной легализации тысячи иностранцев