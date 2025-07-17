https://ria.ru/20250717/prigovor-2029730008.html

Прокуратура обжаловала приговор сооснователю "Смысловых галлюцинаций"

Прокуратура обжаловала приговор сооснователю "Смысловых галлюцинаций" - РИА Новости, 17.07.2025

Прокуратура обжаловала приговор сооснователю "Смысловых галлюцинаций"

Прокуратура Свердловской области обжаловала приговор сооснователю рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимиру Бурдину, отправленному в колонию на три года за... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:36:00+03:00

2025-07-17T16:36:00+03:00

2025-07-17T16:36:00+03:00

происшествия

екатеринбург

свердловская область

челябинск

владимир бурдин (музыкант)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026673505_0:156:1280:876_1920x0_80_0_0_9cdb670db2959ce184d087a446b07f76.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области обжаловала приговор сооснователю рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимиру Бурдину, отправленному в колонию на три года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. "По Бурдину в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило апелляционное представление прокурора", – сказала собеседница агентства. Музыкант в ноябре 2024 года был задержан за нападение на человека. Как заявлял потерпевший Алексей Кривокорытов в суде, он приехал из Челябинска в Екатеринбург на квартиру общего с Бурдиным знакомого. В ходе застолья было выпито "около семи литров водки на шесть человек". В какой-то момент потерпевшего ударили кухонным ножом в бок, отвели в ванную промыть рану, вызвали "скорую" и полицию. При этом пострадавший отмечал, что не помнит, кто его ранил. Верх-Исетский районный суд столицы Урала 2 июля приговорил Бурдина к трем годам исправительной колонии. Сначала свою вину бывший участник "Смысловых галлюцинаций" признал, говорил на заседании, что готов выплатить пострадавшему компенсацию. Сам музыкант также пояснял, что действовал в состоянии аффекта и не понял, как все произошло. При этом на последнем слове он уже заявлял, что по просьбе одного из свидетелей и "из чувства товарищества" взял чужую вину на себя. Гособвинение запрашивало для Бурдина четыре года колонии общего режима.

https://ria.ru/20250717/inoagent-2029607911.html

екатеринбург

свердловская область

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, челябинск, владимир бурдин (музыкант)