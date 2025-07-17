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Прокуратура обжаловала приговор сооснователю "Смысловых галлюцинаций" - РИА Новости, 17.07.2025
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16:36 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/prigovor-2029730008.html
Прокуратура обжаловала приговор сооснователю "Смысловых галлюцинаций"
Прокуратура обжаловала приговор сооснователю "Смысловых галлюцинаций" - РИА Новости, 17.07.2025
Прокуратура обжаловала приговор сооснователю "Смысловых галлюцинаций"
Прокуратура Свердловской области обжаловала приговор сооснователю рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимиру Бурдину, отправленному в колонию на три года за... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:36:00+03:00
2025-07-17T16:36:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
челябинск
владимир бурдин (музыкант)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области обжаловала приговор сооснователю рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимиру Бурдину, отправленному в колонию на три года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. "По Бурдину в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило апелляционное представление прокурора", – сказала собеседница агентства. Музыкант в ноябре 2024 года был задержан за нападение на человека. Как заявлял потерпевший Алексей Кривокорытов в суде, он приехал из Челябинска в Екатеринбург на квартиру общего с Бурдиным знакомого. В ходе застолья было выпито "около семи литров водки на шесть человек". В какой-то момент потерпевшего ударили кухонным ножом в бок, отвели в ванную промыть рану, вызвали "скорую" и полицию. При этом пострадавший отмечал, что не помнит, кто его ранил. Верх-Исетский районный суд столицы Урала 2 июля приговорил Бурдина к трем годам исправительной колонии. Сначала свою вину бывший участник "Смысловых галлюцинаций" признал, говорил на заседании, что готов выплатить пострадавшему компенсацию. Сам музыкант также пояснял, что действовал в состоянии аффекта и не понял, как все произошло. При этом на последнем слове он уже заявлял, что по просьбе одного из свидетелей и "из чувства товарищества" взял чужую вину на себя. Гособвинение запрашивало для Бурдина четыре года колонии общего режима.
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екатеринбург
свердловская область
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, челябинск, владимир бурдин (музыкант)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Челябинск, Владимир Бурдин (музыкант)
Прокуратура обжаловала приговор сооснователю "Смысловых галлюцинаций"

Прокуратура обжаловала приговор сооснователю "Смысловых галлюцинаций" Бурдина

© Фото : Прокуратура Свердловской области/TelegramВладимир Бурдин
Владимир Бурдин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Прокуратура Свердловской области/Telegram
Владимир Бурдин. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области обжаловала приговор сооснователю рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимиру Бурдину, отправленному в колонию на три года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"По Бурдину в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило апелляционное представление прокурора", – сказала собеседница агентства.
Музыкант в ноябре 2024 года был задержан за нападение на человека. Как заявлял потерпевший Алексей Кривокорытов в суде, он приехал из Челябинска в Екатеринбург на квартиру общего с Бурдиным знакомого. В ходе застолья было выпито "около семи литров водки на шесть человек". В какой-то момент потерпевшего ударили кухонным ножом в бок, отвели в ванную промыть рану, вызвали "скорую" и полицию. При этом пострадавший отмечал, что не помнит, кто его ранил.
Верх-Исетский районный суд столицы Урала 2 июля приговорил Бурдина к трем годам исправительной колонии. Сначала свою вину бывший участник "Смысловых галлюцинаций" признал, говорил на заседании, что готов выплатить пострадавшему компенсацию. Сам музыкант также пояснял, что действовал в состоянии аффекта и не понял, как все произошло. При этом на последнем слове он уже заявлял, что по просьбе одного из свидетелей и "из чувства товарищества" взял чужую вину на себя.
Гособвинение запрашивало для Бурдина четыре года колонии общего режима.
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ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьЧелябинскВладимир Бурдин (музыкант)
 
 
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