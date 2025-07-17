https://ria.ru/20250717/prigovor-2029687966.html
Обвинение попросило Шестерову 6,5 года колонии по делу о хищениях средств
Обвинение попросило Шестерову 6,5 года колонии по делу о хищениях средств - РИА Новости, 17.07.2025
Обвинение попросило Шестерову 6,5 года колонии по делу о хищениях средств
Гособвинитель в прениях сторон попросил приговорить к 6,5 годам колонии бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:30:00+03:00
2025-07-17T13:30:00+03:00
2025-07-17T13:37:00+03:00
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон попросил приговорить к 6,5 годам колонии бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова по делу о хищениях в парке "Патриот", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд в особом порядке приступил к рассмотрению уголовного дела."Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 800 тысяч рублей… лишением воинского звания и государственных наград", - заявил в прениях сторон военный прокурор.Как установило следствие, экс-замминистра обороны Павел Попов в 2022 году поручил Шестерову и экс-директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что есть на территории парка.В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка.При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка.Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова.Минобороны и парк "Патриот" заявили ко всем троим иски о солидарной компенсации вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей.Дело Ахмедова поступило в Одинцовский городской суд Подмосковья, его рассмотрят в особом порядке по просьбе бывшего директора парка, полностью признавшего вину.Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.
https://ria.ru/20250708/dengi-2027846508.html
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происшествия, московская область (подмосковье), павел попов (генерал), патриот, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Павел Попов (генерал), Патриот, Россия
Обвинение попросило Шестерову 6,5 года колонии по делу о хищениях средств
Прокурор попросил суд приговорить к 6,5 годам колонии генерала Шестерова
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон попросил приговорить к 6,5 годам колонии бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова по делу о хищениях в парке "Патриот", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд в особом порядке приступил к рассмотрению уголовного дела.
"Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 800 тысяч рублей… лишением воинского звания и государственных наград", - заявил в прениях сторон военный прокурор.
Как установило следствие, экс-замминистра обороны Павел Попов
в 2022 году поручил Шестерову и экс-директору парка "Патриот
" Вячеславу Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья
строения, похожие на те, что есть на территории парка.
В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка.
При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка.
Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова.
Минобороны и парк "Патриот" заявили ко всем троим иски о солидарной компенсации вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей.
Дело Ахмедова поступило в Одинцовский городской суд Подмосковья, его рассмотрят в особом порядке по просьбе бывшего директора парка, полностью признавшего вину.
Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ
). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.