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Украинский парламент поддержал назначение Свириденко на пост премьера - РИА Новости, 17.07.2025
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11:52 17.07.2025 (обновлено: 12:00 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/premer-2029653105.html
Украинский парламент поддержал назначение Свириденко на пост премьера
Украинский парламент поддержал назначение Свириденко на пост премьера - РИА Новости, 17.07.2025
Украинский парламент поддержал назначение Свириденко на пост премьера
Парламент Украины поддержал назначение на должность премьера Юлии Свириденко, занимавшей ранее кресло вице-премьера, министра экономики страны, сообщил депутат... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:52:00+03:00
2025-07-17T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Парламент Украины поддержал назначение на должность премьера Юлии Свириденко, занимавшей ранее кресло вице-премьера, министра экономики страны, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)."Рада поддержала назначение Свириденко на должность премьера. За — 262 (голоса)", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.Накануне Гончаренко* сообщал, что парламент проголосовал за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал в Раду документы о назначении Шмыгаля министром обороны. Место премьера он ранее предлагал первому вице-премьеру, министру экономики Украины Юлии Свириденко.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, денис шмыгаль, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Украинский парламент поддержал назначение Свириденко на пост премьера

Гончаренко: парламент Украины поддержал назначение Свириденко на пост премьера

CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office / Yulia SvyrydenkoМинистр экономики Украины Юлия Свириденко
Министр экономики Украины Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office / Yulia Svyrydenko
Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Парламент Украины поддержал назначение на должность премьера Юлии Свириденко, занимавшей ранее кресло вице-премьера, министра экономики страны, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"Рада поддержала назначение Свириденко на должность премьера. За — 262 (голоса)", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Накануне Гончаренко* сообщал, что парламент проголосовал за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал в Раду документы о назначении Шмыгаля министром обороны. Место премьера он ранее предлагал первому вице-премьеру, министру экономики Украины Юлии Свириденко.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Посольстве Украины в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Биография Юлии Свириденко
08:00
 
В миреУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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