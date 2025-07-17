https://ria.ru/20250717/premer-2029653105.html

Украинский парламент поддержал назначение Свириденко на пост премьера

Украинский парламент поддержал назначение Свириденко на пост премьера - РИА Новости, 17.07.2025

Украинский парламент поддержал назначение Свириденко на пост премьера

Парламент Украины поддержал назначение на должность премьера Юлии Свириденко, занимавшей ранее кресло вице-премьера, министра экономики страны, сообщил депутат... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:52:00+03:00

2025-07-17T11:52:00+03:00

2025-07-17T12:00:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Парламент Украины поддержал назначение на должность премьера Юлии Свириденко, занимавшей ранее кресло вице-премьера, министра экономики страны, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)."Рада поддержала назначение Свириденко на должность премьера. За — 262 (голоса)", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.Накануне Гончаренко* сообщал, что парламент проголосовал за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал в Раду документы о назначении Шмыгаля министром обороны. Место премьера он ранее предлагал первому вице-премьеру, министру экономики Украины Юлии Свириденко.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, денис шмыгаль, владимир зеленский, верховная рада украины