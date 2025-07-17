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Правительство направит 730 миллионов рублей на поддержку производства СПГ - РИА Новости, 17.07.2025
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15:32 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/pravitelstvo-2029715639.html
Правительство направит 730 миллионов рублей на поддержку производства СПГ
Правительство направит 730 миллионов рублей на поддержку производства СПГ - РИА Новости, 17.07.2025
Правительство направит 730 миллионов рублей на поддержку производства СПГ
Правительство РФ направит 730 миллионов рублей на поддержку производства крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа (СПГ) на территории... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:32:00+03:00
2025-07-17T15:32:00+03:00
экономика
россия
зеленодольск
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ направит 730 миллионов рублей на поддержку производства крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа (СПГ) на территории России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее в кабмине сообщили, что на заседании правительства РФ будет обсуждаться вопрос о выделении средств для помощи в реализации проекта "Комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ" в Зеленодольске в Татарстане. “В повестке также вопрос, который направлен на стимулирование отечественной промышленности, именно сферы производства оборудования для топливно-энергетического сектора. Сейчас он адаптируется к внешним условиям, вызовам, ищет новых поставщиков и покупателей. Выделим около 730 миллионов рублей на поддержку строительства на территории России комплекса по выпуску крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа”, - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. Глава кабмина отметил, что выделенные средства позволят возвести необходимую инженерную инфраструктуру: сети электроснабжения и главную подстанцию. “Рассчитываем, что реализация такого проекта даст положительный эффект не только с точки зрения обеспечения спроса производителей на сжиженный природный газ, но и поможет достичь технологического суверенитета, продолжит диверсификацию поставок российского газа на международные рынки”, - добавил российский премьер.
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экономика, россия, зеленодольск, михаил мишустин
Экономика, Россия, Зеленодольск, Михаил Мишустин
Правительство направит 730 миллионов рублей на поддержку производства СПГ

Мишустин: правительство направит 730 млн рублей на поддержку производства СПГ

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в морском порту Саббета
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ в морском порту Саббета - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в морском порту Саббета. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ направит 730 миллионов рублей на поддержку производства крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа (СПГ) на территории России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее в кабмине сообщили, что на заседании правительства РФ будет обсуждаться вопрос о выделении средств для помощи в реализации проекта "Комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ" в Зеленодольске в Татарстане.
“В повестке также вопрос, который направлен на стимулирование отечественной промышленности, именно сферы производства оборудования для топливно-энергетического сектора. Сейчас он адаптируется к внешним условиям, вызовам, ищет новых поставщиков и покупателей. Выделим около 730 миллионов рублей на поддержку строительства на территории России комплекса по выпуску крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа”, - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Глава кабмина отметил, что выделенные средства позволят возвести необходимую инженерную инфраструктуру: сети электроснабжения и главную подстанцию.
“Рассчитываем, что реализация такого проекта даст положительный эффект не только с точки зрения обеспечения спроса производителей на сжиженный природный газ, но и поможет достичь технологического суверенитета, продолжит диверсификацию поставок российского газа на международные рынки”, - добавил российский премьер.
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