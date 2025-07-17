Правительство направит 730 миллионов рублей на поддержку производства СПГ
Мишустин: правительство направит 730 млн рублей на поддержку производства СПГ
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в морском порту Саббета
Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в морском порту Саббета. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ направит 730 миллионов рублей на поддержку производства крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа (СПГ) на территории России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее в кабмине сообщили, что на заседании правительства РФ будет обсуждаться вопрос о выделении средств для помощи в реализации проекта "Комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ" в Зеленодольске в Татарстане.
“В повестке также вопрос, который направлен на стимулирование отечественной промышленности, именно сферы производства оборудования для топливно-энергетического сектора. Сейчас он адаптируется к внешним условиям, вызовам, ищет новых поставщиков и покупателей. Выделим около 730 миллионов рублей на поддержку строительства на территории России комплекса по выпуску крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа”, - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Глава кабмина отметил, что выделенные средства позволят возвести необходимую инженерную инфраструктуру: сети электроснабжения и главную подстанцию.
“Рассчитываем, что реализация такого проекта даст положительный эффект не только с точки зрения обеспечения спроса производителей на сжиженный природный газ, но и поможет достичь технологического суверенитета, продолжит диверсификацию поставок российского газа на международные рынки”, - добавил российский премьер.
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