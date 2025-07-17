Рейтинг@Mail.ru
В МЧС назвали причины гибели людей при пожарах в людных местах - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/pozhary-2029713858.html
В МЧС назвали причины гибели людей при пожарах в людных местах
В МЧС назвали причины гибели людей при пожарах в людных местах - РИА Новости, 17.07.2025
В МЧС назвали причины гибели людей при пожарах в людных местах
Несвоевременное сообщение о пожаре из-за выключенной сигнализации, заблокированные пути эвакуации, недостаточная подготовка людей в области пожарной... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:15:00+03:00
2025-07-17T15:15:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020115766_0:268:716:671_1920x0_80_0_0_549a9f065b1aeb9738253cee9d6207b6.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Несвоевременное сообщение о пожаре из-за выключенной сигнализации, заблокированные пути эвакуации, недостаточная подготовка людей в области пожарной безопасности наиболее часто приводят к гибели людей в огне, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов. "Как ни парадоксально, наиболее часто гибель людей происходит из-за, скажем так, безалаберных действий либо хозяйствующего субъекта, либо тех лиц, которые находятся на этом объекте", - рассказал он на пресс-конференции ко Дню государственного пожарного надзора в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Воронов уточнил, что наиболее частыми нарушениями, которые приводят к гибели на объектах с массовым скоплением людей, являются несвоевременное сообщение о возгорании в пожарную охрану из-за выключенной сигнализации, заблокированные пути эвакуации, а также недостаточная подготовка людей в области пожарной безопасности.
https://ria.ru/20250716/pozhar-2029379778.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020115766_0:201:716:738_1920x0_80_0_0_2e1493413c76c2124869a7f155be6b83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС назвали причины гибели людей при пожарах в людных местах

МЧС: чаще всего к гибели людей приводит несвоевременное сообщение о пожаре

© МЧС Вологодской области/TelegramПожар в Вологодской области
Пожар в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© МЧС Вологодской области/Telegram
Пожар в Вологодской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Несвоевременное сообщение о пожаре из-за выключенной сигнализации, заблокированные пути эвакуации, недостаточная подготовка людей в области пожарной безопасности наиболее часто приводят к гибели людей в огне, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
«
"Как ни парадоксально, наиболее часто гибель людей происходит из-за, скажем так, безалаберных действий либо хозяйствующего субъекта, либо тех лиц, которые находятся на этом объекте", - рассказал он на пресс-конференции ко Дню государственного пожарного надзора в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Воронов уточнил, что наиболее частыми нарушениями, которые приводят к гибели на объектах с массовым скоплением людей, являются несвоевременное сообщение о возгорании в пожарную охрану из-за выключенной сигнализации, заблокированные пути эвакуации, а также недостаточная подготовка людей в области пожарной безопасности.
Сотрудница СК России на месте пожара в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Саратовской области женщина и двое детей погибли при пожаре
Вчера, 08:58
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала