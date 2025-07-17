https://ria.ru/20250717/pozhary-2029713858.html

В МЧС назвали причины гибели людей при пожарах в людных местах

В МЧС назвали причины гибели людей при пожарах в людных местах - РИА Новости, 17.07.2025

В МЧС назвали причины гибели людей при пожарах в людных местах

Несвоевременное сообщение о пожаре из-за выключенной сигнализации, заблокированные пути эвакуации, недостаточная подготовка людей в области пожарной... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:15:00+03:00

2025-07-17T15:15:00+03:00

2025-07-17T15:15:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Несвоевременное сообщение о пожаре из-за выключенной сигнализации, заблокированные пути эвакуации, недостаточная подготовка людей в области пожарной безопасности наиболее часто приводят к гибели людей в огне, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов. "Как ни парадоксально, наиболее часто гибель людей происходит из-за, скажем так, безалаберных действий либо хозяйствующего субъекта, либо тех лиц, которые находятся на этом объекте", - рассказал он на пресс-конференции ко Дню государственного пожарного надзора в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Воронов уточнил, что наиболее частыми нарушениями, которые приводят к гибели на объектах с массовым скоплением людей, являются несвоевременное сообщение о возгорании в пожарную охрану из-за выключенной сигнализации, заблокированные пути эвакуации, а также недостаточная подготовка людей в области пожарной безопасности.

https://ria.ru/20250716/pozhar-2029379778.html

россия

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Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)