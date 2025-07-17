Рейтинг@Mail.ru
В кубанской станице загорелось здание бывшего инкубатора - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 17.07.2025 (обновлено: 17:22 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/pozhar-2029748743.html
В кубанской станице загорелось здание бывшего инкубатора
В кубанской станице загорелось здание бывшего инкубатора - РИА Новости, 17.07.2025
В кубанской станице загорелось здание бывшего инкубатора
Здание бывшего инкубатора на площади 2,4 тысячи квадратных метров и 1 гектар сухой растительности горят в станице Каневской на Кубани, сообщает главное... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:17:00+03:00
2025-07-17T17:22:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002947740_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_a08a4749a89c5c0c60d225da88e60f0e.jpg
КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Здание бывшего инкубатора на площади 2,4 тысячи квадратных метров и 1 гектар сухой растительности горят в станице Каневской на Кубани, сообщает главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю.&quot;Диспетчеру Каневского пожарно-спасательного гарнизона сообщили о возгорании в заброшенных строениях и сухой растительности на улице Гоголя в станице Каневской… Площадь пожара составляет около 2 400 квадратных метров зданий и 1 гектар сухой растительности&quot;, - говорится в сообщении.Сообщается, что погибших и пострадавших нет. На месте пожара сейчас работает 28 человек и восемь единиц техники.Оперативная информация уточняется, добавили в управлении.
https://ria.ru/20250420/pozhar-2012404305.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002947740_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_93bde0f9a6998f2677625d291f712a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В кубанской станице загорелось здание бывшего инкубатора

В кубанской станице загорелась сухая растительность и здание бывшего инкубатора

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия природных пожаров
Последствия природных пожаров - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Последствия природных пожаров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Здание бывшего инкубатора на площади 2,4 тысячи квадратных метров и 1 гектар сухой растительности горят в станице Каневской на Кубани, сообщает главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю.
«

"Диспетчеру Каневского пожарно-спасательного гарнизона сообщили о возгорании в заброшенных строениях и сухой растительности на улице Гоголя в станице Каневской… Площадь пожара составляет около 2 400 квадратных метров зданий и 1 гектар сухой растительности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет. На месте пожара сейчас работает 28 человек и восемь единиц техники.
Оперативная информация уточняется, добавили в управлении.
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
При пожаре в карельском поселке погиб человек
20 апреля, 17:42
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала