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В кубанской станице загорелось здание бывшего инкубатора
В кубанской станице загорелось здание бывшего инкубатора - РИА Новости, 17.07.2025
В кубанской станице загорелось здание бывшего инкубатора
Здание бывшего инкубатора на площади 2,4 тысячи квадратных метров и 1 гектар сухой растительности горят в станице Каневской на Кубани, сообщает главное... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:17:00+03:00
2025-07-17T17:17:00+03:00
2025-07-17T17:22:00+03:00
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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Здание бывшего инкубатора на площади 2,4 тысячи квадратных метров и 1 гектар сухой растительности горят в станице Каневской на Кубани, сообщает главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю."Диспетчеру Каневского пожарно-спасательного гарнизона сообщили о возгорании в заброшенных строениях и сухой растительности на улице Гоголя в станице Каневской… Площадь пожара составляет около 2 400 квадратных метров зданий и 1 гектар сухой растительности", - говорится в сообщении.Сообщается, что погибших и пострадавших нет. На месте пожара сейчас работает 28 человек и восемь единиц техники.Оперативная информация уточняется, добавили в управлении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В кубанской станице загорелось здание бывшего инкубатора
В кубанской станице загорелась сухая растительность и здание бывшего инкубатора