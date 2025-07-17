https://ria.ru/20250717/pozhar-2029748743.html

В кубанской станице загорелось здание бывшего инкубатора

В кубанской станице загорелось здание бывшего инкубатора - РИА Новости, 17.07.2025

В кубанской станице загорелось здание бывшего инкубатора

Здание бывшего инкубатора на площади 2,4 тысячи квадратных метров и 1 гектар сухой растительности горят в станице Каневской на Кубани, сообщает главное... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:17:00+03:00

2025-07-17T17:17:00+03:00

2025-07-17T17:22:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Здание бывшего инкубатора на площади 2,4 тысячи квадратных метров и 1 гектар сухой растительности горят в станице Каневской на Кубани, сообщает главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю."Диспетчеру Каневского пожарно-спасательного гарнизона сообщили о возгорании в заброшенных строениях и сухой растительности на улице Гоголя в станице Каневской… Площадь пожара составляет около 2 400 квадратных метров зданий и 1 гектар сухой растительности", - говорится в сообщении.Сообщается, что погибших и пострадавших нет. На месте пожара сейчас работает 28 человек и восемь единиц техники.Оперативная информация уточняется, добавили в управлении.

https://ria.ru/20250420/pozhar-2012404305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)