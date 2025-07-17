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В России за сутки потушили 41 природный пожар
В России за сутки потушили 41 природный пожар - РИА Новости, 17.07.2025
В России за сутки потушили 41 природный пожар
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 41 природный пожар, площадь зоны распространения огня составила более 500 гектаров,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:55:00+03:00
2025-07-17T08:55:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 41 природный пожар, площадь зоны распространения огня составила более 500 гектаров, сообщает в четверг Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... лесопожарные службы ликвидировали 41 лесной пожар на площади, пройденной огнем 527 гектаров", - говорится в сообщении. В ночь на четверг на территории РФ было 34 лесных пожара на площади 2 794 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае - 10 пожаров на площади 1 153 гектара.
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происшествия, красноярский край, россия
Происшествия, Красноярский край, Россия
В России за сутки потушили 41 природный пожар
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 41 природный пожар