https://ria.ru/20250717/pozhar-2029619763.html

В России за сутки потушили 41 природный пожар

В России за сутки потушили 41 природный пожар - РИА Новости, 17.07.2025

В России за сутки потушили 41 природный пожар

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 41 природный пожар, площадь зоны распространения огня составила более 500 гектаров,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T08:55:00+03:00

2025-07-17T08:55:00+03:00

2025-07-17T08:55:00+03:00

происшествия

красноярский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023539522_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_0c6e0f3792fc0210e219339c5809b7b4.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 41 природный пожар, площадь зоны распространения огня составила более 500 гектаров, сообщает в четверг Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... лесопожарные службы ликвидировали 41 лесной пожар на площади, пройденной огнем 527 гектаров", - говорится в сообщении. В ночь на четверг на территории РФ было 34 лесных пожара на площади 2 794 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае - 10 пожаров на площади 1 153 гектара.

https://ria.ru/20250716/pozhar-2029482926.html

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край, россия