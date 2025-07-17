Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки потушили 41 природный пожар - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/pozhar-2029619763.html
В России за сутки потушили 41 природный пожар
В России за сутки потушили 41 природный пожар - РИА Новости, 17.07.2025
В России за сутки потушили 41 природный пожар
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 41 природный пожар, площадь зоны распространения огня составила более 500 гектаров,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:55:00+03:00
2025-07-17T08:55:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023539522_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_0c6e0f3792fc0210e219339c5809b7b4.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 41 природный пожар, площадь зоны распространения огня составила более 500 гектаров, сообщает в четверг Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... лесопожарные службы ликвидировали 41 лесной пожар на площади, пройденной огнем 527 гектаров", - говорится в сообщении. В ночь на четверг на территории РФ было 34 лесных пожара на площади 2 794 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае - 10 пожаров на площади 1 153 гектара.
https://ria.ru/20250716/pozhar-2029482926.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023539522_84:0:1524:1080_1920x0_80_0_0_db4ce30204ae4419e1df4b0a00758170.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, россия
Происшествия, Красноярский край, Россия
В России за сутки потушили 41 природный пожар

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 41 природный пожар

© РИА Новости / Алексей Зарецкий | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Зарецкий
Перейти в медиабанк
Лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 41 природный пожар, площадь зоны распространения огня составила более 500 гектаров, сообщает в четверг Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... лесопожарные службы ликвидировали 41 лесной пожар на площади, пройденной огнем 527 гектаров", - говорится в сообщении.
В ночь на четверг на территории РФ было 34 лесных пожара на площади 2 794 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае - 10 пожаров на площади 1 153 гектара.
Семьсот черепашек, 11 ежей, 11 хомяков и трех кроликов спасли при пожаре в квартире в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Ленинградской области при пожаре в квартире спасли 700 черепашек
Вчера, 14:48
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала