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Последняя встреча "тройки": 80 лет конференции в Потсдаме - РИА Новости, 17.07.2025
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17:52 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/potsdam-2029759537.html
Последняя встреча "тройки": 80 лет конференции в Потсдаме
Последняя встреча "тройки": 80 лет конференции в Потсдаме - РИА Новости, 17.07.2025
Последняя встреча "тройки": 80 лет конференции в Потсдаме
РИА Новости, 17.07.2025
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2025-07-17T17:52:00+03:00
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Последняя встреча "тройки": 80 лет конференции в Потсдаме
80 лет назад, 17 июля 1945 года в пригороде Берлина открылась Потсдамская конференция – третья и последняя официальная встреча лидеров трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции ("большой тройки") во Второй мировой войне.  Конференция длилась две недели. Несмотря на острые противоречия и разногласия, основные проблемы мироустройства удалось решить. К этому времени в США на полигоне Аламогордо испытали первую атомную бомбу, и Гарри Трумэн сообщил об этом Иосифу Сталину. Эта встреча в Потсдаме также вошла в историю как первая конференция, положившая начало так называемой "ядерной дипломатии".
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видео, история, потсдам, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
Видео, история, Потсдам, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
Последняя встреча "тройки": 80 лет конференции в Потсдаме
Последняя встреча "тройки": 80 лет конференции в Потсдаме
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Последняя встреча "тройки": 80 лет конференции в Потсдаме

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