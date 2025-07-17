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Энергоснабжение в Калининградской области восстановят в течение часа
Энергоснабжение в Калининградской области восстановят в течение часа - РИА Новости, 17.07.2025
Энергоснабжение в Калининградской области восстановят в течение часа
Все потребители электроэнергии в Калининградской области будут подключены в течение часа, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:05:00+03:00
2025-07-17T11:05:00+03:00
2025-07-17T11:05:00+03:00
калининградская область
калининград
алексей беспрозванных
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 17 июл - РИА Новости. Все потребители электроэнергии в Калининградской области будут подключены в течение часа, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. "Уважаемые жители! Энергетики завершают работы по восстановлению электроснабжения, подключают поэтапно, в первую очередь социальные объекты. В течение часа все потребители будут подключены", - написал Беспрозванных в своем Тelegram-канале. Ранее губернатор сообщал, что утром в четверг в некоторых районах области наблюдаются кратковременные перебои с электроснабжением. Энергетики оперативно устраняют последствия. Беспрозванных попросил сохранять спокойствие. По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, авария на Прегольской ТЭЦ под Калининградом оставила без света несколько районов области, вышло из строя четыре энергоблока.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, калининград, алексей беспрозванных, происшествия
Калининградская область, Калининград, Алексей Беспрозванных, Происшествия
Энергоснабжение в Калининградской области восстановят в течение часа
Энергоснабжение под Калининградом после аварии на ТЭЦ восстановят в течение часа