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Энергоснабжение в Калининградской области восстановят в течение часа - РИА Новости, 17.07.2025
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11:05 17.07.2025
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Энергоснабжение в Калининградской области восстановят в течение часа
Энергоснабжение в Калининградской области восстановят в течение часа - РИА Новости, 17.07.2025
Энергоснабжение в Калининградской области восстановят в течение часа
Все потребители электроэнергии в Калининградской области будут подключены в течение часа, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:05:00+03:00
2025-07-17T11:05:00+03:00
калининградская область
калининград
алексей беспрозванных
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 17 июл - РИА Новости. Все потребители электроэнергии в Калининградской области будут подключены в течение часа, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. "Уважаемые жители! Энергетики завершают работы по восстановлению электроснабжения, подключают поэтапно, в первую очередь социальные объекты. В течение часа все потребители будут подключены", - написал Беспрозванных в своем Тelegram-канале. Ранее губернатор сообщал, что утром в четверг в некоторых районах области наблюдаются кратковременные перебои с электроснабжением. Энергетики оперативно устраняют последствия. Беспрозванных попросил сохранять спокойствие. По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, авария на Прегольской ТЭЦ под Калининградом оставила без света несколько районов области, вышло из строя четыре энергоблока.
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калининградская область, калининград, алексей беспрозванных, происшествия
Калининградская область, Калининград, Алексей Беспрозванных, Происшествия
Энергоснабжение в Калининградской области восстановят в течение часа

Энергоснабжение под Калининградом после аварии на ТЭЦ восстановят в течение часа

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
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КАЛИНИНГРАД, 17 июл - РИА Новости. Все потребители электроэнергии в Калининградской области будут подключены в течение часа, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
«
"Уважаемые жители! Энергетики завершают работы по восстановлению электроснабжения, подключают поэтапно, в первую очередь социальные объекты. В течение часа все потребители будут подключены", - написал Беспрозванных в своем Тelegram-канале.
Ранее губернатор сообщал, что утром в четверг в некоторых районах области наблюдаются кратковременные перебои с электроснабжением. Энергетики оперативно устраняют последствия. Беспрозванных попросил сохранять спокойствие.
По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, авария на Прегольской ТЭЦ под Калининградом оставила без света несколько районов области, вышло из строя четыре энергоблока.
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