Защита Постового обеспокоена затягиванием сроков его операции
Защита задержанного в США Постового обеспокоена затягиванием сроков его операции
© Фото : Round Rock PoliceАвтомобиль полиции в США
© Фото : Round Rock Police
Автомобиль полиции в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Защита россиянина Дениса Постового, обвиняемого в США в незаконных поставках электроники военного назначения в РФ, обеспокоена затягиванием сроков проведения ему хирургической операции из-за отсутствия решения Службы маршалов страны, заявил РИА Новости адвокат подзащитного Уильям Коффилд.
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"У него камень в желчном, который нужно удалить. Этот камень причиняет ужасную боль. Лекарства вызывают сильную тошноту и усталость… Мы надеемся, что ему готовят хирургическую операцию. Однако операция сильно затянулась, и эта задержка, конечно, вызывает беспокойство", - сказал он агентству.
Коффилд отметил, что в Центральном следственном изоляторе Вашингтона, где содержится россиянин, уже признали необходимость проведения Постовому операции, однако до сих пор не получено одобрение Службы маршалов США.
Как сообщил ранее минюст США, проживавший во Флориде 44-летний Постовой был арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников. Позднее власти США перевели его в изолятор американской столицы, где Постовой содержится с октября 2024 года.