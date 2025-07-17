Посольство России прокомментировало переименование улицы в Драпе
Посольство России: мэр Драпа цинично попытался переписать историю
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Власти французского города Драп воспользовались циничными аргументами, чтобы обосновать переименование улицы, названной в честь Сталинграда, заявили в посольстве РФ во Франции.
"Поражает цинизм одного из аргументов, который привела в обоснование данного решения заместитель мэра города А. Рюсо, о том, что Сталинградская битва якобы не имеет значения для истории Франции. Подобные высказывания — не просто искажение фактов, но и попытка переписать историю", - говорится в комментарии, опубликованном в четверг в Telegram-канале диппредставительства.
В посольстве отметили, что всем уважающим свою историю французам известно о значении Сталинградской битвы, которая стала моральным и стратегическим переломом в ходе Второй мировой войны. Она вдохновила движения сопротивления во всей Европе, включая Францию, на вооружённую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, говорится в комментарии.
Диппредставительство также напомнило "мэру Драпа и другим причастным к этому позорному решению лицам" о словах французского государственного и военного деятеля Шарля де Голля.
"Я хочу воздать должное Сталинграду и отметить тот урок, который он нам даёт... Сталинград является не только символом побед, он является прекрасным уроком того, что могут сделать союзники, объединившиеся вместе против ненавистной Германии", - приводится цитата де Голля.
На прошлой неделе газета Nice-Matin сообщила, что муниципальный совет Драпа на юге Франции проголосовал за переименование "бульвара Сталинград" в "бульвар Рив дю Павийон".
В Волгограде дорожные знаки сменили на "Сталинград"
1 февраля, 11:49