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Посольство России прокомментировало переименование улицы в Драпе - РИА Новости, 17.07.2025
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23:54 17.07.2025 (обновлено: 23:56 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/posolstvo-2029825040.html
Посольство России прокомментировало переименование улицы в Драпе
Посольство России прокомментировало переименование улицы в Драпе - РИА Новости, 17.07.2025
Посольство России прокомментировало переименование улицы в Драпе
Власти французского города Драп воспользовались циничными аргументами, чтобы обосновать переименование улицы, названной в честь Сталинграда, заявили в... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:54:00+03:00
2025-07-17T23:56:00+03:00
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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Власти французского города Драп воспользовались циничными аргументами, чтобы обосновать переименование улицы, названной в честь Сталинграда, заявили в посольстве РФ во Франции. "Поражает цинизм одного из аргументов, который привела в обоснование данного решения заместитель мэра города А. Рюсо, о том, что Сталинградская битва якобы не имеет значения для истории Франции. Подобные высказывания — не просто искажение фактов, но и попытка переписать историю", - говорится в комментарии, опубликованном в четверг в Telegram-канале диппредставительства. В посольстве отметили, что всем уважающим свою историю французам известно о значении Сталинградской битвы, которая стала моральным и стратегическим переломом в ходе Второй мировой войны. Она вдохновила движения сопротивления во всей Европе, включая Францию, на вооружённую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, говорится в комментарии. Диппредставительство также напомнило "мэру Драпа и другим причастным к этому позорному решению лицам" о словах французского государственного и военного деятеля Шарля де Голля. "Я хочу воздать должное Сталинграду и отметить тот урок, который он нам даёт... Сталинград является не только символом побед, он является прекрасным уроком того, что могут сделать союзники, объединившиеся вместе против ненавистной Германии", - приводится цитата де Голля. На прошлой неделе газета Nice-Matin сообщила, что муниципальный совет Драпа на юге Франции проголосовал за переименование "бульвара Сталинград" в "бульвар Рив дю Павийон".
https://ria.ru/20250522/volodin-2018499186.html
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в мире, франция, россия, европа, шарль де голль
В мире, Франция, Россия, Европа, Шарль де Голль
Посольство России прокомментировало переименование улицы в Драпе

Посольство России: мэр Драпа цинично попытался переписать историю

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги на территории посольства Франции в Москве. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Власти французского города Драп воспользовались циничными аргументами, чтобы обосновать переименование улицы, названной в честь Сталинграда, заявили в посольстве РФ во Франции.
"Поражает цинизм одного из аргументов, который привела в обоснование данного решения заместитель мэра города А. Рюсо, о том, что Сталинградская битва якобы не имеет значения для истории Франции. Подобные высказывания — не просто искажение фактов, но и попытка переписать историю", - говорится в комментарии, опубликованном в четверг в Telegram-канале диппредставительства.
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В посольстве отметили, что всем уважающим свою историю французам известно о значении Сталинградской битвы, которая стала моральным и стратегическим переломом в ходе Второй мировой войны. Она вдохновила движения сопротивления во всей Европе, включая Францию, на вооружённую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, говорится в комментарии.
Диппредставительство также напомнило "мэру Драпа и другим причастным к этому позорному решению лицам" о словах французского государственного и военного деятеля Шарля де Голля.
"Я хочу воздать должное Сталинграду и отметить тот урок, который он нам даёт... Сталинград является не только символом побед, он является прекрасным уроком того, что могут сделать союзники, объединившиеся вместе против ненавистной Германии", - приводится цитата де Голля.
На прошлой неделе газета Nice-Matin сообщила, что муниципальный совет Драпа на юге Франции проголосовал за переименование "бульвара Сталинград" в "бульвар Рив дю Павийон".
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