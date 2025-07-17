https://ria.ru/20250717/posolstvo-2029825040.html

Посольство России прокомментировало переименование улицы в Драпе

Посольство России прокомментировало переименование улицы в Драпе - РИА Новости, 17.07.2025

Посольство России прокомментировало переименование улицы в Драпе

Власти французского города Драп воспользовались циничными аргументами, чтобы обосновать переименование улицы, названной в честь Сталинграда, заявили в... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T23:54:00+03:00

2025-07-17T23:54:00+03:00

2025-07-17T23:56:00+03:00

в мире

франция

россия

европа

шарль де голль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg

ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Власти французского города Драп воспользовались циничными аргументами, чтобы обосновать переименование улицы, названной в честь Сталинграда, заявили в посольстве РФ во Франции. "Поражает цинизм одного из аргументов, который привела в обоснование данного решения заместитель мэра города А. Рюсо, о том, что Сталинградская битва якобы не имеет значения для истории Франции. Подобные высказывания — не просто искажение фактов, но и попытка переписать историю", - говорится в комментарии, опубликованном в четверг в Telegram-канале диппредставительства. В посольстве отметили, что всем уважающим свою историю французам известно о значении Сталинградской битвы, которая стала моральным и стратегическим переломом в ходе Второй мировой войны. Она вдохновила движения сопротивления во всей Европе, включая Францию, на вооружённую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, говорится в комментарии. Диппредставительство также напомнило "мэру Драпа и другим причастным к этому позорному решению лицам" о словах французского государственного и военного деятеля Шарля де Голля. "Я хочу воздать должное Сталинграду и отметить тот урок, который он нам даёт... Сталинград является не только символом побед, он является прекрасным уроком того, что могут сделать союзники, объединившиеся вместе против ненавистной Германии", - приводится цитата де Голля. На прошлой неделе газета Nice-Matin сообщила, что муниципальный совет Драпа на юге Франции проголосовал за переименование "бульвара Сталинград" в "бульвар Рив дю Павийон".

https://ria.ru/20250522/volodin-2018499186.html

https://ria.ru/20250201/volgograd-1996770737.html

франция

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, россия, европа, шарль де голль