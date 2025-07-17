https://ria.ru/20250717/posolstvo-2029682494.html
В посольство не поступали данные о пострадавших россиянах в пожаре в Ираке
В посольство не поступали данные о пострадавших россиянах в пожаре в Ираке - РИА Новости, 17.07.2025
В посольство не поступали данные о пострадавших россиянах в пожаре в Ираке
Посольство РФ в Ираке не располагает информацией о пострадавших во время пожара в торговом центре в городе Эль-Кут на востоке страны российских гражданах,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:15:00+03:00
2025-07-17T13:15:00+03:00
2025-07-17T13:15:00+03:00
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ирак
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ДОХА, 17 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Ираке не располагает информацией о пострадавших во время пожара в торговом центре в городе Эль-Кут на востоке страны российских гражданах, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. "Сведения о пострадавших российских гражданах в посольство не поступали", - сказал собеседник агентства. Ранее МВД Ирака сообщило, что во время крупного пожара в новом гипермаркете в административном центре провинции Васит, городе Эль-Куте, расположенном в 160 километрах от Багдада, погиб 61 человек, более 45-ти удалось спасти. Власти провинции объявили трёхдневный траур. Они сформировали спецкомиссию для проведения расследования, пообещав предоставить первые выводы в течение 48 часов.
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Пожар в гипермаркете города Эль-Кут на востоке Ирака
Пожар в гипермаркете города Эль-Кут на востоке Ирака
2025-07-17T13:15
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в мире, ирак, россия, багдад (город)
В мире, Ирак, Россия, Багдад (город)
В посольство не поступали данные о пострадавших россиянах в пожаре в Ираке
Посольство РФ не располагает данными о пострадавших при пожаре россиянах в Ираке