https://ria.ru/20250717/posol-2029703123.html

МИД Венгрии вызвал украинского посла

МИД Венгрии вызвал украинского посла - РИА Новости, 17.07.2025

МИД Венгрии вызвал украинского посла

В МИД Венгрии второй раз за неделю был вызвал посол Украины Федор Шандор, на этот раз в связи с поджогом греко-католической церкви в Закарпатье и... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:33:00+03:00

2025-07-17T14:33:00+03:00

2025-07-17T14:49:00+03:00

в мире

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петер сийярто

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. В МИД Венгрии второй раз за неделю был вызвал посол Украины Федор Шандор, на этот раз в связи с поджогом греко-католической церкви в Закарпатье и антивенгерскими лозунгами на ее стенах, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент страны Тамаш Шуйок в четверг возмутились антивенгерским акциям в Паладькоморце в Закарпатье, где подожгли церковь и написали на ее стене венгерофобские лозунги, и пообещали защитить соотечественников от произвола киевских властей."Мы снова вызвали в МИД украинского посла. В эти минуты проходит встреча. Я распорядился, чтобы мы сегодня выделили от МИД деньги, необходимые для восстановления церкви", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.

https://ria.ru/20250717/orban-2029690174.html

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в мире, венгрия, украина, петер сийярто, виктор орбан, тамаш шуйок