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Трамп сообщил о планах ввести пошлины против 150 стран - РИА Новости, 17.07.2025
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02:01 17.07.2025 (обновлено: 09:28 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/poshliny-2029594625.html
Трамп сообщил о планах ввести пошлины против 150 стран
Трамп сообщил о планах ввести пошлины против 150 стран - РИА Новости, 17.07.2025
Трамп сообщил о планах ввести пошлины против 150 стран
США намерены ввести импортные пошлины в размере 10-15 процентов на товары из 150 стран, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Real... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T02:01:00+03:00
2025-07-17T09:28:00+03:00
сша
введение трампом пошлин на импорт
в мире
дональд трамп
мексика
канада
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ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. США намерены ввести импортные пошлины в размере 10-15 процентов на товары из 150 стран, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Real America's Voice."Мы собираемся опубликовать одну цифру для оставшихся (некрупных. — Прим. ред.) почти 150 стран. Мы просто опубликуем одну цифру, и это будет, вероятно, десять или 15 процентов, мы еще не решили, это большое дело", — сообщил он.Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами. По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.Как передавал телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.
https://ria.ru/20250715/poshliny-2029251451.html
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сша, введение трампом пошлин на импорт, в мире, дональд трамп, мексика, канада
США, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Дональд Трамп, Мексика, Канада
Трамп сообщил о планах ввести пошлины против 150 стран

Трамп: США хотят ввести пошлины в размере 10-15% на товары из 150 стран

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. США намерены ввести импортные пошлины в размере 10-15 процентов на товары из 150 стран, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Real America's Voice.
"Мы собираемся опубликовать одну цифру для оставшихся (некрупных. — Прим. ред.) почти 150 стран. Мы просто опубликуем одну цифру, и это будет, вероятно, десять или 15 процентов, мы еще не решили, это большое дело", — сообщил он.
Мы все это проходили — Лавров об угрозах Трампа ввести пошлины на российские товары - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Лавров ответил на угрозы Трампа ввести пошлины на российские товары
15 июля, 14:47

Торговые пошлины Трампа

После возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.
По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.
Как передавал телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
WSJ узнала, зачем Трамп устраивает неразбериху в ситуации с пошлинами
15 июля, 11:30
 
СШАВведение Трампом пошлин на импортВ миреДональд ТрампМексикаКанада
 
 
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