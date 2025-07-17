https://ria.ru/20250717/poshliny-2029594625.html

Трамп сообщил о планах ввести пошлины против 150 стран

Трамп сообщил о планах ввести пошлины против 150 стран - РИА Новости, 17.07.2025

Трамп сообщил о планах ввести пошлины против 150 стран

США намерены ввести импортные пошлины в размере 10-15 процентов на товары из 150 стран, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Real... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T02:01:00+03:00

2025-07-17T02:01:00+03:00

2025-07-17T09:28:00+03:00

сша

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ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. США намерены ввести импортные пошлины в размере 10-15 процентов на товары из 150 стран, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Real America's Voice."Мы собираемся опубликовать одну цифру для оставшихся (некрупных. — Прим. ред.) почти 150 стран. Мы просто опубликуем одну цифру, и это будет, вероятно, десять или 15 процентов, мы еще не решили, это большое дело", — сообщил он.Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами. По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.Как передавал телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.

https://ria.ru/20250715/poshliny-2029251451.html

https://ria.ru/20250715/trump-2029196312.html

сша

мексика

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, введение трампом пошлин на импорт, в мире, дональд трамп, мексика, канада