https://ria.ru/20250717/poshliny-2029591595.html

Инвесторы не верят в угрозы Трампа о пошлинах против России, пишут СМИ

Инвесторы не верят в угрозы Трампа о пошлинах против России, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2025

Инвесторы не верят в угрозы Трампа о пошлинах против России, пишут СМИ

Международные инвесторы не верят в угрозы президента США Дональда Трампа вторичными пошлинами против России, пишет издание Economist. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T01:20:00+03:00

2025-07-17T01:20:00+03:00

2025-07-17T01:20:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Международные инвесторы не верят в угрозы президента США Дональда Трампа вторичными пошлинами против России, пишет издание Economist. "Его угрозы о "жёстких" вторичных пошлинах не заслуживают доверия... Что характерно, инвесторы не верят в политику Трампа, балансирующего на грани", - говорится в статье. По мнению издания, если бы потенциальные пошлины Трампа были достаточно жёсткими, чтобы перекрыть России экспорт энергоносителей, это спровоцировало бы резкий рост мировых цен на нефть, что вызвало бы инфляционный шок для США, которого хочет избежать Трамп. Отмечается также, что Трамп отказался от полномасштабной торговой войны с Китаем и ведёт торговые переговоры с Индией, в то время как оба государства являются крупнейшими импортерами российских энергоносителей. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029298371.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, киев, дональд трамп, нато