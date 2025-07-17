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Поражение ВСУ приближается все более очевидно, заявила Захарова - РИА Новости, 17.07.2025
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17:10 17.07.2025 (обновлено: 17:24 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/porazhenie-2029745891.html
Поражение ВСУ приближается все более очевидно, заявила Захарова
Поражение ВСУ приближается все более очевидно, заявила Захарова - РИА Новости, 17.07.2025
Поражение ВСУ приближается все более очевидно, заявила Захарова
Поражение ВСУ на поле боя приближается все более очевидно, но вместе с этим желание киевского режима бесконечно реагировать террором только "остервенело... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:10:00+03:00
2025-07-17T17:24:00+03:00
россия
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Поражение ВСУ на поле боя приближается все более очевидно, но вместе с этим желание киевского режима бесконечно реагировать террором только "остервенело возрастает", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "На фоне успехов российских военнослужащих на поле боя, соответственно, все более очевидно надвигающегося поражения ВСУ, вероятность попыток совершения киевским режимом вот этих вот террористических акций, оно, вот это желание бесконечно реагировать террором, оно только у них остервенело возрастает. И в это же Запад подкидывает еще больше вооружений, оружия и денег", - сказала Захарова на брифинге.Она напомнила, что язык ультиматумов, шантажа и угроз для России неприемлем, Москва будет предпринимать все необходимые шаги для обеспечения собственной безопасности и защиты интересов. В таких условиях по ее словам, актуальные задачи по достижению целей специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины только возрастают.В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250717/hill-2029623732.html
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россия, мария захарова, вооруженные силы украины, в мире, украина, москва, сергей лавров, нато
Россия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Москва, Сергей Лавров, НАТО
Поражение ВСУ приближается все более очевидно, заявила Захарова

Захарова: поражение ВСУ на поле боя приближается все более очевидно

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Поражение ВСУ на поле боя приближается все более очевидно, но вместе с этим желание киевского режима бесконечно реагировать террором только "остервенело возрастает", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На фоне успехов российских военнослужащих на поле боя, соответственно, все более очевидно надвигающегося поражения ВСУ, вероятность попыток совершения киевским режимом вот этих вот террористических акций, оно, вот это желание бесконечно реагировать террором, оно только у них остервенело возрастает. И в это же Запад подкидывает еще больше вооружений, оружия и денег", - сказала Захарова на брифинге.
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Она напомнила, что язык ультиматумов, шантажа и угроз для России неприемлем, Москва будет предпринимать все необходимые шаги для обеспечения собственной безопасности и защиты интересов. В таких условиях по ее словам, актуальные задачи по достижению целей специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины только возрастают.
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РоссияМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаМоскваСергей ЛавровНАТО
 
 
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