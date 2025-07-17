https://ria.ru/20250717/popov-2029684821.html

Экс-замминистра обороны Попову продлили арест по делу о хищениях

Экс-замминистра обороны Попову продлили арест по делу о хищениях - РИА Новости, 17.07.2025

Экс-замминистра обороны Попову продлили арест по делу о хищениях

Военный суд в Москве продлил до конца августа срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову , обвиняемому в хищениях в парке... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:21:00+03:00

2025-07-17T13:21:00+03:00

2025-07-17T13:22:00+03:00

происшествия

россия

павел попов (генерал)

патриот

москва

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Военный суд в Москве продлил до конца августа срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову , обвиняемому в хищениях в парке "Патриот" , сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач."Продлили до 30 августа", - сказал защитник.Попов находится в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии.Попова задержали 29 августа прошлого года, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее — также в служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия.

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происшествия, россия, павел попов (генерал), патриот, москва