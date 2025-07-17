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Экс-замминистра обороны Попову продлили арест по делу о хищениях
Экс-замминистра обороны Попову продлили арест по делу о хищениях - РИА Новости, 17.07.2025
Экс-замминистра обороны Попову продлили арест по делу о хищениях
Военный суд в Москве продлил до конца августа срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову , обвиняемому в хищениях в парке... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:21:00+03:00
2025-07-17T13:21:00+03:00
2025-07-17T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Военный суд в Москве продлил до конца августа срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову , обвиняемому в хищениях в парке "Патриот" , сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач."Продлили до 30 августа", - сказал защитник.Попов находится в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии.Попова задержали 29 августа прошлого года, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее — также в служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия.
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происшествия, россия, павел попов (генерал), патриот, москва
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Патриот, Москва
Экс-замминистра обороны Попову продлили арест по делу о хищениях
Суд продлил арест экс-замглавы МО РФ Попову по делу о хищениях в парке "Патриот"