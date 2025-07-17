Рейтинг@Mail.ru
Экс-замминистра обороны Попову продлили арест по делу о хищениях - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 17.07.2025 (обновлено: 13:22 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/popov-2029684821.html
Экс-замминистра обороны Попову продлили арест по делу о хищениях
Экс-замминистра обороны Попову продлили арест по делу о хищениях - РИА Новости, 17.07.2025
Экс-замминистра обороны Попову продлили арест по делу о хищениях
Военный суд в Москве продлил до конца августа срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову , обвиняемому в хищениях в парке... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:21:00+03:00
2025-07-17T13:22:00+03:00
происшествия
россия
павел попов (генерал)
патриот
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969290423_0:11:3071:1738_1920x0_80_0_0_39cb5dd2fb651c2aa831f52860587586.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Военный суд в Москве продлил до конца августа срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову , обвиняемому в хищениях в парке "Патриот" , сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач."Продлили до 30 августа", - сказал защитник.Попов находится в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии.Попова задержали 29 августа прошлого года, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее — также в служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20250717/shesterov-2029659814.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969290423_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2813c3f462ee3d1a61c5ffaaca2c8d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, павел попов (генерал), патриот, москва
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Патриот, Москва
Экс-замминистра обороны Попову продлили арест по делу о хищениях

Суд продлил арест экс-замглавы МО РФ Попову по делу о хищениях в парке "Патриот"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Павел Попов в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Военный суд в Москве продлил до конца августа срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову , обвиняемому в хищениях в парке "Патриот" , сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.
"Продлили до 30 августа", - сказал защитник.
Попов находится в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии.
Попова задержали 29 августа прошлого года, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее — также в служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия.
Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Генерал Шестеров заявил, что не получил выгоды из-за мошенничества
12:14
 
ПроисшествияРоссияПавел Попов (генерал)ПатриотМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала