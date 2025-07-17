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Экс-замминистра обороны Попов построил дом за деньги ведомства - РИА Новости, 17.07.2025
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11:28 17.07.2025 (обновлено: 16:30 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/popov-2029646049.html
Экс-замминистра обороны Попов построил дом за деньги ведомства
Экс-замминистра обороны Попов построил дом за деньги ведомства - РИА Новости, 17.07.2025
Экс-замминистра обороны Попов построил дом за деньги ведомства
Бывший замглавы Минобороны Павел Попов построил двухэтажный дом за деньги министерства и парка "Патриот", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 17.07.2025
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2025-07-17T16:30:00+03:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
криминал
загородная недвижимость
происшествия
московская область (подмосковье)
павел попов (генерал)
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл — РИА Новости. Бывший замглавы Минобороны Павел Попов построил двухэтажный дом за деньги министерства и парка "Патриот", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как указал военный прокурор, на участке в СНТ в Подмосковье Попов построил гостевой дом с баней и двухэтажный гараж. Все сооружения были оснащены системой видеонаблюдения, мебелью и техникой, а также ограждены забором. Работы выполняли подрядчики, которым сказали, что эта территория якобы является частью парка.Детали расследования
https://ria.ru/20250708/popov-2027891460.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), криминал, загородная недвижимость, происшествия, московская область (подмосковье), павел попов (генерал)
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Криминал, Загородная недвижимость, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Павел Попов (генерал)
Экс-замминистра обороны Попов построил дом за деньги ведомства

Экс-замминистра обороны Попов построил двухэтажный дом за деньги МО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Павел Попов в суде
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл — РИА Новости. Бывший замглавы Минобороны Павел Попов построил двухэтажный дом за деньги министерства и парка "Патриот", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова.

Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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8 июля, 13:54
Как указал военный прокурор, на участке в СНТ в Подмосковье Попов построил гостевой дом с баней и двухэтажный гараж. Все сооружения были оснащены системой видеонаблюдения, мебелью и техникой, а также ограждены забором. Работы выполняли подрядчики, которым сказали, что эта территория якобы является частью парка.

Детали расследования

  • По данным следствия, в 2022-2024 годах Попов, Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов вносили в документы ложные сведения о выполнении на объекте строительных работ и похитили более 25 миллионов рублей.
  • В 2022 году на эти деньги Попов поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в Подмосковье строения, похожие на те, что есть в парке "Патриот".
  • Шестерова и Ахмедова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Их дела рассматривают в особом порядке, они полностью признали вину.
  • Расследование уголовного дела Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия, продолжается. Именно его считают организатором преступной группы.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)КриминалЗагородная недвижимостьПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Павел Попов (генерал)
 
 
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