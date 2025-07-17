https://ria.ru/20250717/popov-2029646049.html

Экс-замминистра обороны Попов построил дом за деньги ведомства

Экс-замминистра обороны Попов построил дом за деньги ведомства - РИА Новости, 17.07.2025

Экс-замминистра обороны Попов построил дом за деньги ведомства

Бывший замглавы Минобороны Павел Попов построил двухэтажный дом за деньги министерства и парка "Патриот", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:28:00+03:00

2025-07-17T11:28:00+03:00

2025-07-17T16:30:00+03:00

министерство обороны рф (минобороны рф)

криминал

загородная недвижимость

происшествия

московская область (подмосковье)

павел попов (генерал)

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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл — РИА Новости. Бывший замглавы Минобороны Павел Попов построил двухэтажный дом за деньги министерства и парка "Патриот", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как указал военный прокурор, на участке в СНТ в Подмосковье Попов построил гостевой дом с баней и двухэтажный гараж. Все сооружения были оснащены системой видеонаблюдения, мебелью и техникой, а также ограждены забором. Работы выполняли подрядчики, которым сказали, что эта территория якобы является частью парка.Детали расследования

https://ria.ru/20250708/popov-2027891460.html

https://ria.ru/20250717/park-2029659170.html

московская область (подмосковье)

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министерство обороны рф (минобороны рф), криминал, загородная недвижимость, происшествия, московская область (подмосковье), павел попов (генерал)