Экс-замминистра обороны Попов построил дом за деньги ведомства
Экс-замминистра обороны Попов построил двухэтажный дом за деньги МО
Павел Попов в суде
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл — РИА Новости. Бывший замглавы Минобороны Павел Попов построил двухэтажный дом за деньги министерства и парка "Патриот", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова.
Как указал военный прокурор, на участке в СНТ в Подмосковье Попов построил гостевой дом с баней и двухэтажный гараж. Все сооружения были оснащены системой видеонаблюдения, мебелью и техникой, а также ограждены забором. Работы выполняли подрядчики, которым сказали, что эта территория якобы является частью парка.
Детали расследования
- По данным следствия, в 2022-2024 годах Попов, Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов вносили в документы ложные сведения о выполнении на объекте строительных работ и похитили более 25 миллионов рублей.
- В 2022 году на эти деньги Попов поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в Подмосковье строения, похожие на те, что есть в парке "Патриот".
- Шестерова и Ахмедова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Их дела рассматривают в особом порядке, они полностью признали вину.
- Расследование уголовного дела Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия, продолжается. Именно его считают организатором преступной группы.