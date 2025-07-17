https://ria.ru/20250717/polsha-2029668335.html

Дипломат назвал обвинения МИД Польши в сторону России абсурдными

Дипломат назвал обвинения МИД Польши в сторону России абсурдными - РИА Новости, 17.07.2025

Дипломат назвал обвинения МИД Польши в сторону России абсурдными

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил в МИД Польши об абсурдности обвинений РФ в атаке на гражданские объекты на Украине, сообщил... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:39:00+03:00

2025-07-17T12:39:00+03:00

2025-07-17T12:39:00+03:00

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ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил в МИД Польши об абсурдности обвинений РФ в атаке на гражданские объекты на Украине, сообщил дипломат корреспонденту РИА Новости. Ранее МИД Польши сообщил, что представителю посольства России было высказано обвинение в нарушении международного права в связи с повреждением польской деревообрабатывающей фабрики Barlinek в Виннице якобы из-за атаки российских дронов. "В ходе беседы я заявил, что обвинения в наш адрес абсурдны, так как российская сторона в ходе СВО в качестве целей выбирает исключительно военные и военно-промышленные объекты", - рассказал Ордаш корреспонденту РИА Новости. Он также обратил внимание польских дипломатов на то, что власти их страны постоянно пытаются прикрыть российской повесткой дня свои внутренние проблемы. "Я также сказал, что Польша заняла очень удобную позицию: когда возникает какая-либо внутренняя проблема, чрезвычайная ситуация, они с ходу начинают обвинять Россию, даже не пытаясь искать какие-либо доказательства для своих обвинений", - сказал дипломат. При этом он отметил, что был приглашен в МИД Польши совершенно по другому вопросу. "Меня не приглашали в МИД Польши специально по этому поводу. Возмущение в связи с событиями в Виннице мне высказали, скажем так, между делом, к случаю", - рассказал Ордаш. Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20250711/polsha-2028503917.html

https://ria.ru/20250714/polsha-2029102430.html

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