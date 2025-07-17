https://ria.ru/20250717/polozov-2029779518.html
Суд заочно арестовал адвоката Полозова* за фейки об армии
Суд заочно арестовал адвоката Полозова* за фейки об армии - РИА Новости, 17.07.2025
Суд заочно арестовал адвоката Полозова* за фейки об армии
Адвоката Николая Полозова* заочно арестовали за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в Гагаринском суде Москвы. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:17:00+03:00
2025-07-17T19:17:00+03:00
2025-07-17T19:19:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Адвоката Николая Полозова* заочно арестовали за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в Гагаринском суде Москвы."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полозова Н.Н*.",- сказали в суде.Адвокату вменяется пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти).Ранее МВД объявило его в розыск.Полозов* выступал защитником в процессе над участницами панк-группы Pussy Riot.* Признан в России иностранным агентом
https://ria.ru/20250704/polozov-2027233424.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, николай полозов, pussy riot
Происшествия, Россия, Москва, Николай Полозов, Pussy Riot
Суд заочно арестовал адвоката Полозова* за фейки об армии
Суд в Москве заочно арестовал адвоката Полозова за фейки об армии