https://ria.ru/20250717/polozov-2029779518.html

Суд заочно арестовал адвоката Полозова* за фейки об армии

Суд заочно арестовал адвоката Полозова* за фейки об армии - РИА Новости, 17.07.2025

Суд заочно арестовал адвоката Полозова* за фейки об армии

Адвоката Николая Полозова* заочно арестовали за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в Гагаринском суде Москвы. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:17:00+03:00

2025-07-17T19:17:00+03:00

2025-07-17T19:19:00+03:00

происшествия

россия

москва

николай полозов

pussy riot

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Адвоката Николая Полозова* заочно арестовали за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в Гагаринском суде Москвы."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полозова Н.Н*.",- сказали в суде.Адвокату вменяется пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти).Ранее МВД объявило его в розыск.Полозов* выступал защитником в процессе над участницами панк-группы Pussy Riot.* Признан в России иностранным агентом

https://ria.ru/20250704/polozov-2027233424.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, николай полозов, pussy riot