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Суд заочно арестовал адвоката Полозова* за фейки об армии - РИА Новости, 17.07.2025
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19:17 17.07.2025 (обновлено: 19:19 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/polozov-2029779518.html
Суд заочно арестовал адвоката Полозова* за фейки об армии
Суд заочно арестовал адвоката Полозова* за фейки об армии - РИА Новости, 17.07.2025
Суд заочно арестовал адвоката Полозова* за фейки об армии
Адвоката Николая Полозова* заочно арестовали за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в Гагаринском суде Москвы. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:17:00+03:00
2025-07-17T19:19:00+03:00
происшествия
россия
москва
николай полозов
pussy riot
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Адвоката Николая Полозова* заочно арестовали за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в Гагаринском суде Москвы.&quot;Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полозова Н.Н*.&quot;,- сказали в суде.Адвокату вменяется пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти).Ранее МВД объявило его в розыск.Полозов* выступал защитником в процессе над участницами панк-группы Pussy Riot.* Признан в России иностранным агентом
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москва
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происшествия, россия, москва, николай полозов, pussy riot
Происшествия, Россия, Москва, Николай Полозов, Pussy Riot
Суд заочно арестовал адвоката Полозова* за фейки об армии

Суд в Москве заочно арестовал адвоката Полозова за фейки об армии

© РИА Новости / Илья ПиталевАдвокат Николай Полозов*
Адвокат Николай Полозов* - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Адвокат Николай Полозов*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Адвоката Николая Полозова* заочно арестовали за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в Гагаринском суде Москвы.
«

"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полозова Н.Н*.",- сказали в суде.

Адвокату вменяется пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти).
Ранее МВД объявило его в розыск.
Полозов* выступал защитником в процессе над участницами панк-группы Pussy Riot.
* Признан в России иностранным агентом
Николай Полозов* - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Адвоката Полозова* объявили в розыск
4 июля, 16:45
 
ПроисшествияРоссияМоскваНиколай ПолозовPussy Riot
 
 
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