Исполняющей полномочия президента УК ЮГК назначили Ларису Ивлеву
ЕГРЮЛ: исполняющей полномочия президента УК ЮГК назначили Ивлеву вместо Струкова
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСамосвал на предприятии ОАО "Южуралзолото Группа Компаний"
Самосвал на предприятии ОАО "Южуралзолото Группа Компаний". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Исполняющим полномочия президента "Управляющей компании ЮГК" (УК ЮГК) назначена Лариса Ивлева вместо Константина Струкова, который отстранен от должности по решению Советского районного суда Челябинска, следует из данных ЕГРЮЛ.
В офисах ЮГК 2 июля прошли следственные действия - как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск. Впоследствии изъятые судом активы начали переходить в собственность России.
Согласно реестру, с 16 июля Ивлева стала исполняющим полномочия президента УК ЮГК.
По данным газеты "Коммерсант", Ивлева была вице-президентом УК ЮГК и работала в организациях холдинга "Южуралзолото" с 1993 года.
Ранее на этой неделе 100% доли ООО "Управляющая компания ЮГК" с 15 июля перешло в собственность РФ в лице Росимущества.
Накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что доли в ЮГК после перехода в собственность государства будут продаваться новому собственнику, как это происходит в аналогичных случаях получения казной объектов в результате работы правоохранительных органов.
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