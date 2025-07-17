https://ria.ru/20250717/polnomochiya-2029623921.html

Исполняющей полномочия президента УК ЮГК назначили Ларису Ивлеву

Исполняющей полномочия президента УК ЮГК назначили Ларису Ивлеву - РИА Новости, 17.07.2025

Исполняющей полномочия президента УК ЮГК назначили Ларису Ивлеву

Исполняющим полномочия президента "Управляющей компании ЮГК" (УК ЮГК) назначена Лариса Ивлева вместо Константина Струкова, который отстранен от должности по... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T09:34:00+03:00

2025-07-17T09:34:00+03:00

2025-07-17T09:54:00+03:00

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федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Исполняющим полномочия президента "Управляющей компании ЮГК" (УК ЮГК) назначена Лариса Ивлева вместо Константина Струкова, который отстранен от должности по решению Советского районного суда Челябинска, следует из данных ЕГРЮЛ. В офисах ЮГК 2 июля прошли следственные действия - как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск. Впоследствии изъятые судом активы начали переходить в собственность России. Согласно реестру, с 16 июля Ивлева стала исполняющим полномочия президента УК ЮГК. По данным газеты "Коммерсант", Ивлева была вице-президентом УК ЮГК и работала в организациях холдинга "Южуралзолото" с 1993 года. Ранее на этой неделе 100% доли ООО "Управляющая компания ЮГК" с 15 июля перешло в собственность РФ в лице Росимущества. Накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что доли в ЮГК после перехода в собственность государства будут продаваться новому собственнику, как это происходит в аналогичных случаях получения казной объектов в результате работы правоохранительных органов.

https://ria.ru/20250708/putin-2027966268.html

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политика, россия, челябинск, антон силуанов, генеральная прокуратура рф, югк, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)