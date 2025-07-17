https://ria.ru/20250717/politika-2029769892.html

Медведев назвал требования к миграционной политике

Медведев назвал требования к миграционной политике - РИА Новости, 17.07.2025

Медведев назвал требования к миграционной политике

Миграционная политика России должна соответствовать тем угрозам, с которыми сталкивается страна, способствовать укреплению безопасности и обеспечивать защиту... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:34:00+03:00

2025-07-17T18:34:00+03:00

2025-07-17T18:34:00+03:00

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Миграционная политика России должна соответствовать тем угрозам, с которыми сталкивается страна, способствовать укреплению безопасности и обеспечивать защиту интересов россиян, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев в четверг провел заседание межведомственной комиссии Совбеза, на котором обсуждался ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев. Также участники заседания рассмотрели проект Концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы. "Новая концепция должна в полной мере отражать требования к государственной миграционной политике. Важно, чтобы такая политика в полной мере также соответствовала тем угрозам, с которыми сталкивается наше государство, способствовала укреплению безопасности страны и стабильному социально-экономическому развитию, ну и, конечно, всемерно обеспечивала защиту интересов российских граждан", - сказал зампред Совбеза. Видеозапись его выступления опубликована на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250716/penza-2029345913.html

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россия, дмитрий медведев, общество