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Медведев назвал требования к миграционной политике
Медведев назвал требования к миграционной политике - РИА Новости, 17.07.2025
Медведев назвал требования к миграционной политике
Миграционная политика России должна соответствовать тем угрозам, с которыми сталкивается страна, способствовать укреплению безопасности и обеспечивать защиту... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:34:00+03:00
2025-07-17T18:34:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Миграционная политика России должна соответствовать тем угрозам, с которыми сталкивается страна, способствовать укреплению безопасности и обеспечивать защиту интересов россиян, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев в четверг провел заседание межведомственной комиссии Совбеза, на котором обсуждался ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев. Также участники заседания рассмотрели проект Концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы. "Новая концепция должна в полной мере отражать требования к государственной миграционной политике. Важно, чтобы такая политика в полной мере также соответствовала тем угрозам, с которыми сталкивается наше государство, способствовала укреплению безопасности страны и стабильному социально-экономическому развитию, ну и, конечно, всемерно обеспечивала защиту интересов российских граждан", - сказал зампред Совбеза. Видеозапись его выступления опубликована на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
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россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев назвал требования к миграционной политике
Медведев: миграционная политика должна соответствовать текущим угрозам