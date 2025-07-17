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В Дзержинске задержали подростка, выстрелившего в лицо мужчине петардой - РИА Новости, 17.07.2025
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13:23 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/podrostok-2029685665.html
В Дзержинске задержали подростка, выстрелившего в лицо мужчине петардой
В Дзержинске задержали подростка, выстрелившего в лицо мужчине петардой - РИА Новости, 17.07.2025
В Дзержинске задержали подростка, выстрелившего в лицо мужчине петардой
Полицейские в Дзержинске Нижегородской области задержали выстрелившего в лицо мужчине петардой подростка и его 14-летнего приятеля, им предъявлено обвинение в... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:23:00+03:00
2025-07-17T13:23:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Полицейские в Дзержинске Нижегородской области задержали выстрелившего в лицо мужчине петардой подростка и его 14-летнего приятеля, им предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщило МВД региона. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором подросток издевается над мужчиной, сидящим на асфальте: сначала мальчик ударяет его ногой в голову, а затем стреляет ему в лицо петардой. Другие подростки снимают происходящее на мобильный телефон. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личности запечатленных на видео граждан – троих жителей Дзержинска в возрасте от 11 до 14 лет и 55-летнего потерпевшего. Мужчина без определенного места жительства заявление о причинении ему телесных повреждений в полицию не подавал. "Двое 14-летних подростков доставлены полицейскими в следственный отдел по городу Дзержинску СУСК региона. Им предъявлено обвинение и в ближайшее время будет избрана мера пресечения. В настоящее время они задержаны", - говорится в сообщении. Одиннадцатилетний мальчик не достиг возраста уголовной ответственности, но его родители будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). "Проводится работа по установлению иных участников противоправных действий, запечатленных на видео, в отношении них и их законных представителей будут приняты процессуальные решения", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250715/perm-2029266250.html
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дзержинске задержали подростка, выстрелившего в лицо мужчине петардой

В Нижегородской области задержали подростка, стрелявшего в мужчину петардой

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Полицейские в Дзержинске Нижегородской области задержали выстрелившего в лицо мужчине петардой подростка и его 14-летнего приятеля, им предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщило МВД региона.
Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором подросток издевается над мужчиной, сидящим на асфальте: сначала мальчик ударяет его ногой в голову, а затем стреляет ему в лицо петардой. Другие подростки снимают происходящее на мобильный телефон. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).
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Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личности запечатленных на видео граждан – троих жителей Дзержинска в возрасте от 11 до 14 лет и 55-летнего потерпевшего. Мужчина без определенного места жительства заявление о причинении ему телесных повреждений в полицию не подавал.
"Двое 14-летних подростков доставлены полицейскими в следственный отдел по городу Дзержинску СУСК региона. Им предъявлено обвинение и в ближайшее время будет избрана мера пресечения. В настоящее время они задержаны", - говорится в сообщении.
Одиннадцатилетний мальчик не достиг возраста уголовной ответственности, но его родители будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
"Проводится работа по установлению иных участников противоправных действий, запечатленных на видео, в отношении них и их законных представителей будут приняты процессуальные решения", - подчеркивается в сообщении.
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