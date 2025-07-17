В Дзержинске задержали подростка, выстрелившего в лицо мужчине петардой
В Нижегородской области задержали подростка, стрелявшего в мужчину петардой
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Полицейские в Дзержинске Нижегородской области задержали выстрелившего в лицо мужчине петардой подростка и его 14-летнего приятеля, им предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщило МВД региона.
Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором подросток издевается над мужчиной, сидящим на асфальте: сначала мальчик ударяет его ногой в голову, а затем стреляет ему в лицо петардой. Другие подростки снимают происходящее на мобильный телефон. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личности запечатленных на видео граждан – троих жителей Дзержинска в возрасте от 11 до 14 лет и 55-летнего потерпевшего. Мужчина без определенного места жительства заявление о причинении ему телесных повреждений в полицию не подавал.
"Двое 14-летних подростков доставлены полицейскими в следственный отдел по городу Дзержинску СУСК региона. Им предъявлено обвинение и в ближайшее время будет избрана мера пресечения. В настоящее время они задержаны", - говорится в сообщении.
Одиннадцатилетний мальчик не достиг возраста уголовной ответственности, но его родители будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
"Проводится работа по установлению иных участников противоправных действий, запечатленных на видео, в отношении них и их законных представителей будут приняты процессуальные решения", - подчеркивается в сообщении.