https://ria.ru/20250717/podmoskove-2029707491.html

Полиция Подмосковья задержала двух воров за серию краж из частных домов

Полиция Подмосковья задержала двух воров за серию краж из частных домов - РИА Новости, 17.07.2025

Полиция Подмосковья задержала двух воров за серию краж из частных домов

Полиция задержала двух мужчин, которые украли из частных домов деньги, золотые часы, ювелирку и меха на 4 миллиона рублей в Подмосковье, сообщила начальник... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:49:00+03:00

2025-07-17T14:49:00+03:00

2025-07-17T14:49:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Полиция задержала двух мужчин, которые украли из частных домов деньги, золотые часы, ювелирку и меха на 4 миллиона рублей в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Полицейские УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в серии краж из частных домов задержали двух жителей Московской области 1985 и 1989 годов рождения", - сказала она. По информации полиции, злоумышленники, отжимая створки пластиковых окон, проникли в два дома и похитили наличные деньги, золотые наручные часы с драгоценными камнями, ювелирные и меховые изделия на сумму более четырех миллионов рублей. "Похищенное имущество мужчины продали, а вырученные средства разделили между собой и потратили на личные нужды", – уточнила Петрова. Фигуранты находятся под стражей, возбуждены уголовные дела по статье "Кража" (158 УК РФ), добавила Петрова.

https://ria.ru/20250712/strelba-2028762220.html

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), татьяна петрова