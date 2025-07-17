https://ria.ru/20250717/podmoskove-2029707491.html
Полиция Подмосковья задержала двух воров за серию краж из частных домов
Полиция Подмосковья задержала двух воров за серию краж из частных домов - РИА Новости, 17.07.2025
Полиция Подмосковья задержала двух воров за серию краж из частных домов
Полиция задержала двух мужчин, которые украли из частных домов деньги, золотые часы, ювелирку и меха на 4 миллиона рублей в Подмосковье, сообщила начальник... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:49:00+03:00
2025-07-17T14:49:00+03:00
2025-07-17T14:49:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Полиция задержала двух мужчин, которые украли из частных домов деньги, золотые часы, ювелирку и меха на 4 миллиона рублей в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Полицейские УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в серии краж из частных домов задержали двух жителей Московской области 1985 и 1989 годов рождения", - сказала она. По информации полиции, злоумышленники, отжимая створки пластиковых окон, проникли в два дома и похитили наличные деньги, золотые наручные часы с драгоценными камнями, ювелирные и меховые изделия на сумму более четырех миллионов рублей. "Похищенное имущество мужчины продали, а вырученные средства разделили между собой и потратили на личные нужды", – уточнила Петрова. Фигуранты находятся под стражей, возбуждены уголовные дела по статье "Кража" (158 УК РФ), добавила Петрова.
https://ria.ru/20250712/strelba-2028762220.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), татьяна петрова
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова
Полиция Подмосковья задержала двух воров за серию краж из частных домов
В Подмосковье задержали двух мужчин, укравших из частных домов деньги и часы