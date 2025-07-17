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В Подмосковье задержали мужчину, ударившего ножом сожителя знакомой - РИА Новости, 17.07.2025
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13:19 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/podmoskove-2029684040.html
В Подмосковье задержали мужчину, ударившего ножом сожителя знакомой
В Подмосковье задержали мужчину, ударившего ножом сожителя знакомой - РИА Новости, 17.07.2025
В Подмосковье задержали мужчину, ударившего ножом сожителя знакомой
Полиция задержала мужчину, который на почве ревности нанес удар ножом сожителю своей знакомой в Подмосковье, пострадавший скончался в больнице, сообщила... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:19:00+03:00
2025-07-17T13:19:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
реутов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который на почве ревности нанес удар ножом сожителю своей знакомой в Подмосковье, пострадавший скончался в больнице, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. "Подмосковными полицейскими в Реутове задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении ведомства. По информации полицейских, в одном из домов, расположенных на Юбилейном проспекте, между мужчиной и сожителем его знакомой на почве ревности произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой один из них нанес один удар ножом в область левого бедра оппоненту. Сорокасемилетний пострадавший был госпитализирован, но от полученных травм скончался в больнице, сообщает полиция. Злоумышленник был задержан и доставлен в следственны органы, им оказался уроженец Иркутской области 1984 года рождения, отметили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), реутов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Реутов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье задержали мужчину, ударившего ножом сожителя знакомой

В Реутове задержали мужчину, нанесшего удар ножом сожителю своей знакомой

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который на почве ревности нанес удар ножом сожителю своей знакомой в Подмосковье, пострадавший скончался в больнице, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
"Подмосковными полицейскими в Реутове задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении ведомства.
По информации полицейских, в одном из домов, расположенных на Юбилейном проспекте, между мужчиной и сожителем его знакомой на почве ревности произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой один из них нанес один удар ножом в область левого бедра оппоненту.
Сорокасемилетний пострадавший был госпитализирован, но от полученных травм скончался в больнице, сообщает полиция.
Злоумышленник был задержан и доставлен в следственны органы, им оказался уроженец Иркутской области 1984 года рождения, отметили в пресс-службе.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РеутовМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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