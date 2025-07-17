https://ria.ru/20250717/podmoskove-2029684040.html

В Подмосковье задержали мужчину, ударившего ножом сожителя знакомой

В Подмосковье задержали мужчину, ударившего ножом сожителя знакомой - РИА Новости, 17.07.2025

В Подмосковье задержали мужчину, ударившего ножом сожителя знакомой

Полиция задержала мужчину, который на почве ревности нанес удар ножом сожителю своей знакомой в Подмосковье, пострадавший скончался в больнице, сообщила... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:19:00+03:00

2025-07-17T13:19:00+03:00

2025-07-17T13:19:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

реутов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который на почве ревности нанес удар ножом сожителю своей знакомой в Подмосковье, пострадавший скончался в больнице, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. "Подмосковными полицейскими в Реутове задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении ведомства. По информации полицейских, в одном из домов, расположенных на Юбилейном проспекте, между мужчиной и сожителем его знакомой на почве ревности произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой один из них нанес один удар ножом в область левого бедра оппоненту. Сорокасемилетний пострадавший был госпитализирован, но от полученных травм скончался в больнице, сообщает полиция. Злоумышленник был задержан и доставлен в следственны органы, им оказался уроженец Иркутской области 1984 года рождения, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250531/sk-2020174539.html

московская область (подмосковье)

реутов

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происшествия, московская область (подмосковье), реутов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)